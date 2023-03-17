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В Самарской филармонии проходит отбор работ для участия в патриотическом проекте «Встанем за Отечество»
В Самарской филармонии проходит отбор работ для участия в патриотическом проекте «Встанем за Отечество»
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В Самарской филармонии проходит отбор работ для участия в патриотическом проекте «Встанем за Отечество»

17 марта 2023 13:59
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В Самарской филармонии проходит отбор работ для участия в патриотическом проекте «Встанем за Отечество»

Современные поэты и композиторы – авторы песен и стихов, посвященных теме специальной военной операции, имеют возможность принять участие.

Для участия в смотре необходимо прислать песни и стихи на указанную тему и заполнить заявку. Принять участие в проекте может любой желающий исполнитель, а также вокальные ансамбли и хоровые коллективы. Возраст участников не ограничен. Оценивать песни и стихи будет профессиональное жюри.

«Очень рад, что такой проект есть. Когда люди свое вдохновение судьбами героев, их подвигами выражают в творчестве, надо их активно поддерживать», — подчеркнул Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области.

В финальном концерте, который состоится в начале мая, кроме песен и стихов современных авторов, прозвучат также любимые песни времен Великой Отечественной войны, которые для сегодняшних россиян, сегодняшних солдат являются примером служения Отечеству.

Художественный руководитель Самарской государственной филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков — автор идеи нового патриотического проекта «Встанем за Отечество» рассказал:

 «Каждый год наша страна, наш народ отмечает самый великий праздник в своей истории – День Победы. Последние четыре года в филармонии был создан патриотический проект к юбилею Дня Победы, который мы назвали «Бессмертные песни о войне». Этот всенародный патриотический проект привлек к себе большое внимание средств массовой информации и широкой самарской общественности. Мы проводили кастинги, выбирали лучших исполнителей песен о войне и создавали праздничные концертные программы с участием лучших солистов и хоровых коллективов.

В этом году мы имеем значительно изменившуюся политическую ситуацию в стране и в мире, и ограничиваться исполнением тех великих песен о Войне 1941-1945 гг. мы уже не можем. Идет специальная военная операция, наши герои защищают Россию, многие погибают в этой схватке с врагом и наше общество, наш народ волнуют эти драматические события. В связи с этим Самарская филармония предлагает новый патриотический проект, на который нас вдохновляет творчество молодого и очень талантливого композитора и певца Ярослава Дронова «Шамана», и особенно его песня «Встанем». Наш проект, который мы назвали «Встанем за Отечество», будет включать в себя проведение смотра-конкурса произведений современных российских композиторов и поэтов на тему специальной военной операции на Украине, героических подвигов наших солдат, защищающих свою Родину. Далее пройдет подготовительный, репетиционный период и концерт 5 мая, посвященный Дню Победы, в Концертном зале Самарской государственной филармонии».

Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля  2023 г. на электронный  адрес: rusakova@filarm.ru.

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области.

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