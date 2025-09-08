В Самарской филармонии открылся Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»

54

С 6 по 28 сентября 2025 года в Самаре и Тольятти проходит VI Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». Палитра фестиваля в очередной раз наполнена яркими событиями. В ней представлены не только многообразие жанров композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, а также широта диапазона современного искусства.

«Наш фестиваль – дань уважения таланту Дмитрия Шостаковича. Он оставил значительный след в музыкальной культуре, и его творчество продолжает вдохновлять многих музыкантов и слушателей. Фестиваль позволяет глубже понять его произведения, а также вспомнить о его жизни и вкладе в искусство. Фестиваль служит площадкой для встречи единомышленников, вдохновляющей средой для появления новых творческих объединений и зарождения свежих идей в области культуры и искусства», –поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

На сцене выступил Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под руководством художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко. Далее прозвучала Симфония № 14 Д.Д. Шостаковича. Написанная в 1969 году, она представляет собой цикл из 14 вокальных миниатюр на стихи Ф.Г.Лорки, Г.Аполлинера, В.К.Кюхельбекера и Р.М.Рильке. Симфония отличается философской атмосферой, исследует темы человеческой уязвимости. Это произведение считается одним из самых личных и экспрессивных в творчестве композитора, отражая его размышления о жизни и смерти.

Во втором отделении зрители смогли услышать «Пьеса для симфонического оркестра «In Red» Артема Ромоданова, победителя в номинации «Симфоническое произведение крупной формы» III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура». Публика одарила аплодисментами в этот вечер композитора, который специально прилетел в Самару послушать премьерное исполнение своего сочинения.

Завершил концерт «Концерт № 1 для фортепиано с оркестром» П.Чайковского, одно из самых известных и фундаментальных произведений в классической музыке. Эмоциональную глубину и драматизм смог виртуозно передать Фредерик Кемпф – один из самых успешных пианистов нашего времени. Его концерты собирают полные залы во всем мире.

На этой неделе пройдут фестивальные события: 10 сентября в 19:00 в Самарской филармонии и 11 сентября в 19:00 в Тольяттинской филармонии выступит Московский академический камерный хор под управлением Тимофея Гольберга. Безупречный художественный вкус, стилистическая точность, виртуозная вокальная техника с первых же концертов сделали Хор Минина национальным достоянием страны.

12 и 13 сентября в 18.30 на сцене Шостакович Опера Балет состоится премьера хореографической драмы «Шехерезада» и танцевальной сказки «Жар-птица» в постановке и новой хореографической редакции Андриса Лиепы.

Фото: минкульт СО