В Самарский драмтеатре состоится премьера спектакля по пьесе Максима Горького «Дети солнца»

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17 ноября в 18:30 и 18 ноября в 18:00 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоится премьера спектакля по пьесе Максима Горького «Дети солнца» (16+).

«В репертуаре театра имени Горького обязательно должны быть спектакли по произведениям Максима Горького. Это всегда было традицией театра, – говорит директор Самарского театра драмы Сергей Филиппов. – Постановка состоится в рамках ранее заявленного театром «Русского сезона» и станет первым спектаклем нового, 173-го сезона на основной сцене».

«Дети солнца» часто называют «самым чеховским» из всех произведений Горького. Впрочем, в сценической истории пьесы широкая амплитуда трактовок, ее видели и как остросоциальную.

В «Детях солнца» Максим Горький поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне того времени. Начало XX века – это период расцвета науки и искусства, и вместе с тем – предвестие великой катастрофы.

Герои живут обычной жизнью, не чувствуя, что внутри дома растет непонимание между его обитателями, а за стенами уже происходят необратимые перемены. В эпоху перемен так трудно уловить пролетающее мимо счастье…

Режиссер спектакля – заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра Сергей Морозов, художник-постановщик – Денис Денисов, художник по костюмам – Ирина Долгова, композитор – Василий Тонковидов, художник по свету – Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи – Людмила Бояринова, сообщает пресс-служба Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского академического театра драмы им. М. Горького