В Самарских торговых комплексах отметят Масленицу

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В воскресенье, 6 марта, в 13:00 в торговом комплексе «Амбар» и Аутлет Молл Letout отметят Масленицу.

На проводах зимы всех гостей ждет развлекательная программа и бесплатная дегустация блинов и выпечки с горячим чаем.

Любители активного отдыха смогут поучаствовать в традиционных конкурсах по преодолению дистанции на надувных конях, стрельбе из гигантского лука и многих других. Организаторы и партнеры мероприятия подготовили подарки для самых активных участников.

Развлекать гостей будут Царевич и Царевна, Скоморохи и ростовые куклы.

Вход на мероприятие свободный.