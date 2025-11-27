В Самаре завершился масштабный конкурс молодых музыкантов-народников «Созвездие Жигулей»

Я нашел ошибку
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
В Самаре завершился масштабный конкурс молодых музыкантов-народников «Созвездие Жигулей»

187
В Самаре завершился масштабный конкурс молодых музыкантов-народников «Созвездие Жигулей»

С 21 по 25 ноября в Самаре прошел XV Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей».

Участие в конкурсе, который носит имя основателя самарской баянной школы, знаменитого музыканта и педагога Д.Г. Шаталова, приняли 495 талантливых исполнителей из разных уголков России, включая Луганскую Народную Республику, Республику Башкортостан, Республику Мордовия, Республику Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, а также Волгоградскую, Воронежскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Саратовскую, Самарскую и Тюменскую области и Санкт-Петербург.

«Всероссийский конкурс молодых музыкантов – исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей» считается одним из престижных профессиональных состязаний для детей и молодежи в России. Наш конкурс — это уникальная возможность продемонстрировать свои таланты, это конкурс, к которому ребята с педагогами очень серьезно готовятся. Победа в таком конкурсе — это не только признание усилий, но и шанс открыть новые горизонты для дальнейшего роста и развития. Для кого занятие музыкой и участие в конкурсе станет профессиональным стартом, делом  жизни. Возможно среди сегодняшних участников наши будущие коллеги, звезды самарской и российской сцены», – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.  

Конкурсная программа шла в семи номинациях. Знаковым событием стало участие оркестров народных инструментов, которых впервые жюри оценивали отдельно.

В народном оркестре баян занимает важное место, ведь этот инструмент обладает широким диапазоном. Баян не зря называют мини-органом – из-за его мощного, насыщенного звучания. Российские баянисты владеют самой виртуозной техникой игры и становятся бессменными призерами и лауреатами престижных конкурсов, в том числе всероссийского конкурса «Созвездие Жигулей».

Гран- при фестиваля -2025 вручили Эрнесту Юсупову, талантливому башкирскому баянисту (Республика Башкортостан, г. Уфа, детская школа искусств им. А. Искужина). В 13 лет юный музыкант поражает высочайшей техникой исполнения сложных произведений и глубиной эмоционального погружения в материал: «Для меня это первый гран-при, – поделился баянист – и сразу на таком престижном конкурсе. Конечно, победа далась нелегко – все конкурсанты, которых я услышал в нашей номинации, играли просто блестяще. И от того, что победа была нелегкой, она ценнее вдвойне».

Оценивали конкурсантов выдающиеся музыканты-народники из Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова и Уфы. Среди них — заслуженные артисты России, Самарской области и Башкортостана, заслуженные работники культуры, кандидаты педагогических наук, композиторы и дирижёры, а также лауреаты конкурса «Созвездие Жигулей» прошлых лет.

«Ребята показали отличную игру, – подчеркнул председатель жюри в номинации «Баян. Аккордеон», – отметил профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Владимир Грачев. – «Созвездие Жигулей» сегодня – один из самых престижных конкурсов в России, к тому же у него есть своя, особая атмосфера, которая есть там, где люди все делают с душой».

Среди лауреатов конкурса немало имен юных музыкантов Самарского региона: гитаристы Максим Литвинов из Новокуйбышевской ДШИ «Вдохновение», Анна Морозова, детская школа искусств №11, г. Самара, Иван Ким из ДШИ Центрального района г. Тольятти. Виртуозное владение балалайкой показали Сергей Логвин из детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского и Михаил Турченюк, студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. Баянист Алексей Прохоров (детская школа искусств им. И.И. Зюльмановой, г. Отрадный), самарские домристки Екатерина Зуева-Ратникова (Детская центральная музыкальная школа) и Василиса Лубяная (детская музыкальная хоровая школа №1) отмечены высшими наградами жюри и зрительским аплодисментами.

Фото – министерство культуры Самарской области

