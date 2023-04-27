В Самаре завершился фестиваль «Театральная весна Островского»

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Театральный форум проходил в областной столице со 2 по 27 апреля 2023 года. В нем приняли участие девять театров нашего региона – самарские муниципальные театры «Камерная сцена», «Самарская площадь», «Мастерская», «Витражи», «Лукоморье», а также театры из Тольятти - Молодежный драматический театр, Театр «Колесо» и Сызранский драматический театр.

Мероприятие было приурочено к 200-летию великого русского драматурга, писателя, театрального наставника и педагога – А.Н. Островского.

Более трех тысяч зрителей смогли посмотреть двенадцать спектаклей по пьесам писателя на разных театральных площадках. Кроме того, 12 апреля, в день рождения Александра Островского, в театре «Самарская площадь» зрители отметили юбилей любимого классика вместе с артистами, насладились русскими романсами 19 века и услышали рассказ о визите драматурга в Самару.

Фестивальные спектакли проходили при полных залах. Билеты на все постановки можно было приобрести по Пушкинской карте.

Фото: ru.freepik.com