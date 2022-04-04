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В Самаре XXI Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, прерванный карантином, завершается

4 апреля 2022 12:59
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В Самаре XXI Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, прерванный карантином, завершается

XXI Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест «Под сенью русского балета», который традиционно проходит в Самарском академическом театре оперы и балета в октябре, в этот раз оказался прерван из-за введенных осенью 2021 года ограничений. Из пяти запланированных мероприятий в октябре удалось провести только два: 22 октября состоялась концертная программа «Эпоха Чернышёва. По страницам балетов Мастера», а 24 октября был показан балет «Баядерка». 

Затем в регионе объявили дополнительные нерабочие дни, и оставшиеся мероприятия фестиваля пришлось перенести. Фестивальный балет «Жизель» вместо 29 октября 2021 был представлен 20 февраля 2022 года.

10 апреля в 18.30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоится концерт Шелест-гала «Grand pas Петипа», который должен был пройти 31 октября. В концерте примут участие солисты Самарского театра, а также солисты Государственного академического Большого театра России: премьер, лауреат международной хореографической премии Benois de la Danse, лауреат премии Президента России 2018 года Денис Родькин, солистка, лауреат международного и всероссийского конкурсов Элеонора Севенард, премьер, заслуженный артист России Руслан Скворцов, прима-балерина, заслуженная артистка России Евгения Образцова, премьер, заслуженный артист России Семён Чудин, а также прима-балерина Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, победительница телевизионного конкурса «Большой балет» Ксения Шевцова. Дирижер – Андрей Данилов.

В отличие от прошлых фестивалей, концертом Шелест-гала нынешний не завершится. Последним мероприятием станет концертная программа «Время Долгушина», перенесенная с 27 октября на 24 апреля.  В концерте примут участие солисты и артисты самарского балета, а также ведущие солисты Большого театра России Вячеслав Лопатин и Анастасия Сташкевич. Дирижеры –  художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов, Андрей Данилов.

Напоминаем, что для посещения театра больше не требуются QR-коды и тесты, зал открыт на 100 процентов, действует только масочный режим.

 

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