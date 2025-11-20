В Самаре выступить выступит Оренбургский государственный академический русский народный хор

107

Оренбургский государственный академический русский народный хор – это воплощение народной культуры, хранитель национальных традиций, гордость Оренбургского края.



Оренбургский хор не только хранитель культурного наследия, но и активный участник творимой сегодня истории, искусства своего времени. Коллектив в содружестве с талантливейшими композиторами создал песни, которые, принял народ, и они уже бытуют наравне с исконно народными. Прежде всего это песня Григория Пономаренко на слова Виктора Бокова «Оренбургский пуховый платок», получившая мировую известность, ставшая музыкальным символом Оренбуржья и песней для души – наедине или в кругу родных и близких друзей.



Когда хор исполняет песни своего художественного руководителя композитора Владимира Позднеева «Край Оренбургский - край казачий», «Ой ты степь моя, оренбургская», «Конь мой вороной», и другие, то в зале начинают подпевать – лучшее свидетельство того, что в песне талантливо выражены чувства и мысли народа.