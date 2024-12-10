В Самаре выберут победителей регионального этапа VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

152

9 и 10 декабря в Самаре, в ДК «Нефтяник», проходит итоговый просмотр спектаклей, которые вышли в очный этап фестиваля «Театральное Приволжье».

В течение двух дней жюри увидит и оценит работы 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов. Среди них как неоднократные участники предыдущих фестивалей, такие как образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек», (режиссер Виктор Михайлов, ЦВР «Крылатый». (г. Самара), защищавшие честь региона на окружном этапе, так и новички, те, кто впервые прошел в очный формат состязаний – это образцовый художественный театральный коллектив «Арлекин», (Народный театр им. Льва Пузакова. РДК м. р. Кинель- Черкасский).



