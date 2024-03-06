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Во вторник, 5 марта, в Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.



Она исполняется в стенах Самарского театра оперы балета - как и 82 года назад, когда состоялась премьера легендарного произведения.



- Я очень рад, что зал снова полон, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, отдельно поприветствовав семьи военнослужащих - защитников Родины.



Исполняет Седьмую симфонию сегодня сводный оркестр музыкантов "Оркестра непокоренных" (Донецкого академического симфонического оркестра им. Прокофьева ), оркестров Самарской государственной филармонии, Тольяттинской филармонии, Самарского академического театра оперы и балета.



- Для нас большая честь, что сегодня исполнение симфонии будет звучать здесь благодаря нашим братьям, друзьям из Донецкой народной республики. И я очень рад приветствовать на этой сцене сводный оркестр, в котором конечно же самарские музыканты, но основу его составляют музыканты государственной филармонии Донецка – непокоренного города. Спасибо, что сегодня вы здесь в этот важный для нас день, – обратился глава региона к музыкантам.



Дмитрий Азаров добавил:



- Победоносная музыка Седьмой симфонии вновь звучит в этом зале. Все мы вновь станем соучастниками совершенно выдающегося произведения в истории человечества. Конечно, эта симфония вселяет и мужество, и стойкость, и веру в Победу. Эта симфония стала предвестником великой Победы, вселила победоносный дух в наш народ. Так будет и теперь, 80 лет спустя!