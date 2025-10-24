Я нашел ошибку
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
В Самаре ветераны СВО и их близкие посетили выставку одной картины «Бурлаки на Волге»

24 октября 2025 17:49
120
В Самаре ветераны СВО и их близкие посетили выставку одной картины «Бурлаки на Волге»

22 октября по приглашению Самарского областного художественного музея ветераны СВО и члены их семей смогли бесплатно побывать на выставке одного из самых известных произведений русской живописи – картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина. 

«Картина «Бурлаки на Волге» – не просто произведение искусства: это отражение истории нашей родной земли, свидетельство силы и духа русского народа, символ стойкости и трудолюбия простых людей. Это то, о чем наши ветераны специальной военной операции и все, кто в разное время защищал и продолжает защищать нашу Родину, знают не понаслышке. Благодарю Самарский областной художественный музей за экскурсию для представителей нашей Ассоциации ветеранов СВО и от всей души рекомендую всем самарцам, кто еще не был на выставке, обязательно ее посетить»,
 – сказал глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). 

 Выставка одной картины будет работать до 23 ноября по адресу: ул. Куйбышева, 92. Режим работы музея: понедельник, среда, пятница, воскресенье – с 10:00 до 18:00, четверг – с 13:00 до 21:00, суббота – с 12:00 до 20:00. Посещение доступно по Пушкинской карте. Бесплатное посещение организовано для участников СВО и их семей, многодетных семей.

 Запись на экскурсии осуществляется по телефонам 8 (846) 332-33-09, 8 (960) 830-66-89 или по электронной почте museumgid@mail.ru.

