В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»

18 ноября 2025 09:38
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»

21 ноября (пятница) в 18.30 в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником» (6+). Ее прочитает кандидат исторических наук Елена Вяльцева.
Встреча людей за накрытым столом – древнейшее явление, не только связанное с принятием пищи, но и проникнутое множеством социальных смыслов. В XX веке культура застолий, сложившаяся к этому времени в России, пришла в столкновение с попытками реализации советского гастрономического проекта.
Долгое время здание, где сейчас располагается «Заварка», было разделено на коммунальные квартиры. Во время работы над выставкой «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+) сотрудники музея-галереи узнали множество локальных семейных традиций, связанных с застольями.
На лекции гости узнают, как менялся домашний праздничный стол, как на него влияли идеи коммунального быта, система общепита, развитие пищевой промышленности и эстетика «большого стиля». Кроме того, Елена Вяльцева расскажет об истории советской кухни от военного коммунизма до развитого социализма, а также о том, как люди устраивали застолья в условиях тотального дефицита.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cRprV5

