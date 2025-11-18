В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»

123

21 ноября (пятница) в 18.30 в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником» (6+). Ее прочитает кандидат исторических наук Елена Вяльцева.

Встреча людей за накрытым столом – древнейшее явление, не только связанное с принятием пищи, но и проникнутое множеством социальных смыслов. В XX веке культура застолий, сложившаяся к этому времени в России, пришла в столкновение с попытками реализации советского гастрономического проекта.

Долгое время здание, где сейчас располагается «Заварка», было разделено на коммунальные квартиры. Во время работы над выставкой «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+) сотрудники музея-галереи узнали множество локальных семейных традиций, связанных с застольями.

На лекции гости узнают, как менялся домашний праздничный стол, как на него влияли идеи коммунального быта, система общепита, развитие пищевой промышленности и эстетика «большого стиля». Кроме того, Елена Вяльцева расскажет об истории советской кухни от военного коммунизма до развитого социализма, а также о том, как люди устраивали застолья в условиях тотального дефицита.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cRprV5