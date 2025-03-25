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В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «У бабушки на подоконнике»
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В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «У бабушки на подоконнике»

25 марта 2025 09:46
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В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «У бабушки на подоконнике»

28 марта (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «У бабушки на подоконнике» (12+). Это продолжение цикла лекций, посвященных комнатным растениям в повседневной жизни самарцев.

«А помнишь, как было у бабушки дома…». Что мы «унаследовали» от подоконников Серебряного века? У наших бабушек на окнах и в квартирах росли и цвели цикламены, алоэ, монстеры, рассада, а в кастрюлях «сидели» огромные фикусы. Кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова расскажет гостям о быте коммуналок, хрущевок и сталинок через призму домашних растений.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cJryBj

Теги: Мероприятия

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