В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «У бабушки на подоконнике»

110

28 марта (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «У бабушки на подоконнике» (12+). Это продолжение цикла лекций, посвященных комнатным растениям в повседневной жизни самарцев.

«А помнишь, как было у бабушки дома…». Что мы «унаследовали» от подоконников Серебряного века? У наших бабушек на окнах и в квартирах росли и цвели цикламены, алоэ, монстеры, рассада, а в кастрюлях «сидели» огромные фикусы. Кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова расскажет гостям о быте коммуналок, хрущевок и сталинок через призму домашних растений.