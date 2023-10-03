В Самаре, в МКТК «Дирижабль», впервые выступит мультиинструментальный молодежный оркестр

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С 1 по 7 октября Самарский институт культуры принимает проект «Созвучия Поволжья: культурная точка роста» – победитель федерального конкурса «Росмолодежь». Молодые исполнители из регионов ПФО и студенты самого творческого вуза региона станут артистами мультиинструментального оркестра и представят программу на гала-концерте в МКТК «Дирижабль».

В образовательном интенсиве «Созвучия Поволжья: культурная точка роста» принимают участие 40 молодых музыкантов из средне-специальных и высших учебных учреждений регионов ПФО в области культуры и искусства, а также студенты Самарского института культуры.

На протяжении недели для начинающих артистов — представителей разных исполнительских школ проводятся мастер-классы и тренинги. В числе спикеров Сергей Войтенко, заслуженный артист России, музыкант, композитор, продюсер театра и кино, художественный руководитель фестивалей «Виват, Баян!» и «Душа баяна», проректор РАМ им. Гнесиных Дина Кирнарская, заслуженная артистка РФ Елена Лазарева и не только.

Параллельно музыканты разрабатывают творческие проекты. Победители получат возможность провести студийную запись в Центре прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «Звучи!» на базе СГИК и оформить цифровое портфолио.

Результатом творческой коллаборации станет создание мультиинструментального оркестра.

В пятницу, 6 октября, коллектив представит концертную программу в МКТК «Дирижабль». Начало в 16:00.

В программе прозвучат не только классические образцы оркестровой музыки, но и произведение Sonata quasi una Fantasia Самарского композитора Илоны Дягилевой, написанное специально для проекта. Задача проекта – получить опыт, стать частью коллектива, который объединит исполнители со всей России и сформировать представление о профессии, сообщает пресс-служба СГИК.

Фото предоставлено пресс-службой СГИК