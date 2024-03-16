В Самаре стартовал первый международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом»

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Самара вновь стала местом проведения масштабного культурного патриотического мероприятия, объединившего представителей разных стран. В пятницу, 15 марта, здесь стартовал грандиозный музыкальный праздник – первый международный фестиваль оперного искусства «Славянский Дом». Шедевры мировой классической музыки представят звезды оперы, лучшие творческие коллективы из России, включая ДНР и ЛНР, Республики Беларусь и Сербии.

Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» проходит с 15 марта по 7 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Цель проведения фестиваля в том, чтобы объединить на самарской площадке лучшие творческие силы славянских народов, в очередной раз показать богатство, многообразие оперного искусства в сотрудничестве с партнерами всех славянских стран.

«Фестиваль – ответ на вызовы времени. Артисты своим участием в этом празднике высказывают и свою гражданскую позицию. Сила России – в многообразии культур. Наши народы нельзя разделить, - уверен художественный руководитель фестиваля, худрук и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов. - Фестиваль – это сотворчество артистов из разных регионов России и других стран. Мы видим нашу миссию в том, чтобы привлекать как можно больше друзей в наш общий славянский дом. Здесь мы показываем лучшие русские оперные спектакли, а гости своим участием обогащают их. Так, спектаклем «Евгений Онегин» будет дирижировать Деян Савич из Сербии».

Главный дирижер Национального театра оперы и балета в Белграде, советник президента Республики Сербии по культуре Деян Савич высоко оценивает значимость фестиваля, который проходит в Самаре.

«Мы, сербы, и наши братья россияне, – мы все славяне, и, конечно, идея фестиваля «Славянский Дом» не может не нравиться. Культура – это интереснейшая область, где возможность сотрудничества очень большая. Со мной приедет директор и худрук оперного театра в Нови-Саде. И мы обязательно будем договариваться о сотрудничестве наших артистов, наших театров с Самарой», - сказал Деян Савич.

Вера Геций, директор Луганской академической филармонии, заслуженный деятель искусств РФ убеждена, что фестиваль направлен на сплочение славянского мира. «Фестиваль «Славянский Дом» - это событие, которое сложно переоценить, которое сегодня помогает всем нам объединиться и поддержать традиционное искусство, историческую идентичность славянских народов. Фестиваль объединяет целую плеяду творческих коллективов театров оперы и балета, музыкальных театров, филармоний. Это дружба, единение славянского мира, славянского народа, которое очень ценно и которому быть и жить в веках», - уверена Вера Геций.

В дни фестиваля в Самаре будут исполнять шедевры русской оперы ведущие артисты и именитые мастера из Мариинского театра, Большого театра России, театра «Новая опера», «Геликон-оперы», Донбасс Оперы, Луганской академической филармонии, Большого театра Республики Беларусь, Сербского национального театра в Нови-Саде. Также выступят ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

«Я рада, что появилась инициатива объединить славянские театры в самых разных подходах и видах взаимоотношений на едином фестивале «Славянский Дом» в Самаре. По сути, это фестиваль русской оперы, которую исполняют представители разных национальных славянских школ, - рассказала генеральный директор Национального академического Большого театра Республики Беларусь Екатерина Дулова. - Наши договоренности с Самарой на этом не останавливаются. Мы уже провели переговоры, и труппа балета отправится в Самару на фестиваль Дмитрия Шостаковича».

В репертуаре фестиваля – шедевры русской классической оперы: «Царская невеста», «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», а также произведение современного белорусского композитора Сергея Кортеса «Медведь».

Фестиваль «Славянский Дом» открылся 15 марта оперой Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Дирижировал спектаклем легенда мировой музыки, народный артист СССР Юрий Симонов. Перед открытием фестиваля художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской филармонии отметил: ему импонирует, что спектакль на самарской сцене поставлен в классической манере.

«Рад, что публика увидит то, что будет соответствовать музыке. Это очень важно. То есть в театре в Самаре еще есть память о традициях настоящей великой русской оперы, которой собственно и является произведение Николая Андреевича Римского-Корсакова», – сказал Юрий Симонов.

Стоит отметить, что самарская публика к постановке проявила большой интерес – зал был полон, свободных мест практически не было. Среди зрителей – не только жители со всей Самарской области, но и гости из других регионов страны, Москвы, Санкт-Петербурга и даже других государств.

На открытии фестиваля участников и гостей фестиваля поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Мы впервые проводим такой фестиваль. Сегодня стартуем, конечно же, все волнуемся, но очень надеюсь, что начало, положенное сегодня, мы пронесем через годы, и этот фестиваль станет традиционным для нашего города, - сказал губернатор. - Сама идея этого фестиваля возникла здесь, на волжских берегах, в Самаре, и я отдельно хотел бы поблагодарить за инициативу, за идею этого замечательного фестиваля Светлану Петровну Хумарьян - почетного гражданина Самарской области, хранительницу культуры нашей самарской земли».

Глава региона подчеркнул важность проведения фестиваля.

«Некоторые недружественные правительства отдельных государств вздумали себе запретить российскую культуру, но это просто невозможно. Невозможно представить мировую культуру без российской, без славянских народов. И наш фестиваль, я уверен, внесет свой вклад и в сохранение культурного богатства и, конечно же, приумножения традиций», - отметил Дмитрий Азаров.

Отметим, что в Самарской области реализуются уникальные по своим масштабам и формату мероприятия международного уровня, объединяющие представителей различных государств. Так, в прошлом году в Самаре состоялся первый общественно-культурный международный антифашистский фестиваль «Гитары в строю». Фестиваль вызвал резонанс во всем мире, благодаря чему Самара фактически стала столицей антифашистского движения. В этом году статус проекта «Гитары в строю» повышается – это будет не фестиваль, а масштабный форум, который символично состоится в преддверии Дня Победы – с 2 по 5 мая в Самаре. В этом году помимо музыкантов России в Самару приедут артисты из 14 стран.

Фото: Андрей Савельев