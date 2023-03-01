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В Самаре состоялся открытый показ фильма «Быть»: создатели раскрыли секреты со съемок

1 марта 2023 10:03
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В Самаре состоялся открытый показ фильма «Быть»: создатели раскрыли секреты со съемок

В ТК «Амбар» состоялся открытый благотворительный показ фильма «Быть» режиссёра Александра Ковтунца и встреча с продюсером кинокартины Татьяной Столоповой. Создатели рассказали о том, как снимался фильм и ответили на вопросы гостей.  Фильм создан в приключенческом комедийном жанре для молодёжной и семейной аудитории с множеством искромётных шуток, курьёзных ситуаций и трогательных моментов, в которые попадает главный герой. По словам создателей, комедия несет не только развлекательный характер, но и высокую социальную значимость, затрагивая такие глубокие и важные в наше время темы, как семейные ценности и их укрепление. Поэтому вдвойне значимо, что на показ пригласили воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Продюсер кинокартины Татьяная Столопова, отвечая на вопросы зрителей рассказала, что над фильмом работали пять лет, только сценарий писали два года. Но на сами съемки потребовалось четыре месяца, а кинобюджет составил 300 млн рублей. Сама подготовка тоже заняла время, так как один из ведущих актеров картины Гоша Куценко переболел коронавирусом незадолго до старта съемок из-за чего сдвинулся общий график.

А во время первых съемочных дней команду ждал еще один сюрприз: стало понятно, что актер, выбранный на главную роль - не справляется, хотя успешно прошел пробные читки:

«Мы были вынуждены оперативно искать подходящего актера на главную роль, которую в итоге сыграл Олег Гаас, - поделилась Татьяна Столопова. – Но у Олега уже был расписанный график, он участвовал параллельно в нескольких проектах, поэтому нам снова пришлось переиграть все наши планы. Но в итоге мы получили фантастически интересный фильм, поднимающий правильные темы, о которых в кино сейчас редко говорят», - поделилась продюсер.

Отличает этот фильм от многих других и тот факт, что большинство актёров участвовали в проекте на некоммерческой основе, чтобы внести свой вклад в общее дело - создать доброе и светлое кино.  

«Быть» — это история об эгоистичном молодом человеке, который постоянно конфликтует с отцом и сам не спешит завести семью. В Рождественскую ночь он отправляется в прошлое и после этого его жизнь кардинально меняется.

В актёрский состав фильма вошли: Олег Гаас, Фёдор Добронравов, Маргарита Аброськина, Дмитрий Власкин, Владимир Сычёв, Роман Курцын, Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Михаил Башкатов, Олеся Железняк и другие.

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