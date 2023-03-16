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В Самаре состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище»

16 марта 2023 12:10
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В Самаре состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище»

5 апреля в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище».  

Автор идеи и музыкальный руководитель – художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича
 Евгений Хохлов.

В программе принимают участие симфонический оркестр и хор Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, солистка – Анастасия Вечёркина (меццо-сопрано).

Чтец – артист Самарского академического театра драмы имени М. Горького Денис Евневич.

В основе музыкального текста кантаты «Александр Невский» – музыка Сергея Сергеевича Прокофьева к одноимённому фильму Сергея Михайловича Эйзенштейна, снятому в 1938 году. Вокальные партии написаны на стихи советского поэта, журналиста, военного корреспондента Владимира Александровича Луговского в 1939 году. Впервые кантата была исполнена в Большом зале Московской консерватории 17 мая 1939 года под управлением автора.

Исполнение кантаты будет сопровождаться литературными фрагментами из поэмы «Ледовое побоище» советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Михайловича Симонова. Поэма была написана в 1937 году, в год начала работы Эйзенштейна над фильмом «Александр Невский».

Во время исполнения на экране будут показаны картины русских художников с изображением Александра Невского и подходящих по сюжету картин.

Великая музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузят зрителей в героический мир XIII века.

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