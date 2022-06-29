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В Самаре состоится показ документального фильма «Домовой» о самарском актере Олеге Белове

29 июня 2022 13:29
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В Самаре состоится показ документального фильма «Домовой» о самарском актере Олеге Белове

Вход свободной по предварительной регистрации.

30 июня в 19.00 в ЦРК «Художественный» им Т. А. Ивановой пройдет открытый показ документального фильма «Домовой» - о жизни и судьбе заслуженного артиста России Олега Белова, известного самарской аудитории не только яркими театральными ролями, но и социальными проектами. 

Премьера состоялась в декабре прошлого года, а теперь его смогут увидеть все желающие. Докфильм уже получил награду международного фестиваля ZILANT, как лучшая режиссерская работа в номинации "Документальный фильм".

Картина рассказывает о том, как в мае 2012 года одного из ведущих театральных актеров Самары Олега Белова сразил инсульт, парализовав левую сторону. Врачам и близким удалось выиграть серьезный бой за жизнь артиста, но борьбу за актерское будущее ему пришлось вести с самим с собой, преодолевая социальные барьеры и общепринятые установки. 

Фильм «Домовой» самарского режиссера Антона Долганова - рассказ от первого лица о жизни Олега Белова и лица тех, кто сыграл в его судьбе важную роль. Рассказ о движущей силе любви к своему делу, преданности и дружбе, о незримой руке помощи и о том, что антракты нужны не только во время спектаклей, но и в жизни. 

Олег Белов успешно продолжает свой театральный путь артиста, являясь примером для тех, кто столкнулся с преодолением. 

Трейлер фильма «Домовой» -https://youtu.be/gBS5kanx89I

Для получения пригласительного на показ необходимо обратиться в Telegram – канал по ссылке https://t.me/anton_modjo/191

 

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