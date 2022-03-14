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В Самаре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»

14 марта 2022 13:43
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в Самаре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»

18 – 19 марта 2022 года в областном центре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас». Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас» учащихся образовательных организаций Самарской области и других регионов России и зарубежья проходит под девизом: «Сохраняем культурное наследие татарского народа»; приурочен к Году культурного наследия народов России. 

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области, Администрации городского округа Самары,  Министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар  и государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов».

Организаторами мероприятия являются Самарская областная татарская национально-культурная автономия при участии национально-культурных объединений Самарской области.

Фестиваль призван привлечь интерес детей к литературному и культурно-историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию. «Мирас» вносит огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию национально-культурных традиций татарского самодеятельного народного творчества.

Фестиваль-конкурс проходит по следующим номинациям:

- Вокальное соло (Татар жыры);

- Вокальный ансамбль;

- Фольклорный жанр; 

- Музыкально-инструментальное исполнительство;

-  Хореография «Татарча бию»;

- Хореография, соло (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.);

- Хореография, ансамбль (дуэт, трио и т.д.) - (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.);

-  Художественное чтение «Нэфис суз»; 

- Концертные номера этнокультуры в национальных костюмах (вокальное и танцевальное искусство);

- Декоративно-прикладное творчество (живопись, вязание, бисероплетение, резьба, валяние, лоскутное шитье и др.);

- Мастер и ученик во всех номинациях конкурса (оценивается преподаватель и ученик);

- Творческая семья (вокал, музыкально-инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово);

- «Профессионал» (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование).

Конкурсные прослушивания участников будут проходить в доме культуры «Чайка»  18 марта с 09:00 по 18:00, 19 марта с 09:00 по 16:00. Праздничный Гала-концерт с церемонией награждения победителей состоится в МБУК ДК «Чайка» 19 марта 2022 года с 17:00 до 19:00.

Отметим, что членами жюри являются видные деятели культуры  Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Самарской области. Председатель жюри – народная артистка РФ и РТ, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, кавалер 3-х орденов: ордена Дружбы народов, ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и ордена «Почёта», солистка ТГАТОиБ им.М.Джалиля, академик Петровской академии науки и искусства, профессор, заведующая кафедрой сольного народного пения ФВШИ КазГИК Ганеева Винера Ахатовна.

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