в Самаре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»

18 – 19 марта 2022 года в областном центре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас». Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас» учащихся образовательных организаций Самарской области и других регионов России и зарубежья проходит под девизом: «Сохраняем культурное наследие татарского народа»; приурочен к Году культурного наследия народов России.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области, Администрации городского округа Самары, Министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар и государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов».
Организаторами мероприятия являются Самарская областная татарская национально-культурная автономия при участии национально-культурных объединений Самарской области.
Фестиваль призван привлечь интерес детей к литературному и культурно-историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию. «Мирас» вносит огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию национально-культурных традиций татарского самодеятельного народного творчества.
Фестиваль-конкурс проходит по следующим номинациям:
- Вокальное соло (Татар жыры);
- Вокальный ансамбль;
- Фольклорный жанр;
- Музыкально-инструментальное исполнительство;
- Хореография «Татарча бию»;
- Хореография, соло (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.);
- Хореография, ансамбль (дуэт, трио и т.д.) - (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.);
- Художественное чтение «Нэфис суз»;
- Концертные номера этнокультуры в национальных костюмах (вокальное и танцевальное искусство);
- Декоративно-прикладное творчество (живопись, вязание, бисероплетение, резьба, валяние, лоскутное шитье и др.);
- Мастер и ученик во всех номинациях конкурса (оценивается преподаватель и ученик);
- Творческая семья (вокал, музыкально-инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово);
- «Профессионал» (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование).
Конкурсные прослушивания участников будут проходить в доме культуры «Чайка» 18 марта с 09:00 по 18:00, 19 марта с 09:00 по 16:00. Праздничный Гала-концерт с церемонией награждения победителей состоится в МБУК ДК «Чайка» 19 марта 2022 года с 17:00 до 19:00.
Отметим, что членами жюри являются видные деятели культуры Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Самарской области. Председатель жюри – народная артистка РФ и РТ, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, кавалер 3-х орденов: ордена Дружбы народов, ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и ордена «Почёта», солистка ТГАТОиБ им.М.Джалиля, академик Петровской академии науки и искусства, профессор, заведующая кафедрой сольного народного пения ФВШИ КазГИК Ганеева Винера Ахатовна.