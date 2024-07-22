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В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
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В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»

22 июля 2024 10:12
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В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»

В среду, 24 июля, в 16.00 состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль» (6+). На мастер-классе «Сказочный остров» экскурсовод, сотрудник музея Софья Богатова расскажет историю происхождения сказок и интересные факты о популярных героях. Затем дети сделают общее панно, заселят его героями, растениями и разыграют собственную сказку.
Занятие повторится 28 июля (воскресенье) в 11.00, а в 12.00 пройдет показ фильма «Аленький цветочек» (0+) режиссера Ирины Поволоцкой.
Стоимость участия – 200 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxVk8r

26 июля (пятница) в 18.00 пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской» (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.
В дореволюционный период улица Фрунзе именовалась Саратовской, а с 1915 года по декабрь 1918-го носила название Челышевская. Здесь располагались многие значимые для нашего города объекты, некоторые из них сохранились до наших дней, другие – бесследно исчезли. Экскурсанты пройдут по улице Фрунзе и узнают ее историю через несколько эпох: дореволюционный, советский и современный периоды.
Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxVqdr

Теги: Мероприятия

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