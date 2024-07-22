В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»

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В среду, 24 июля, в 16.00 состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль» (6+). На мастер-классе «Сказочный остров» экскурсовод, сотрудник музея Софья Богатова расскажет историю происхождения сказок и интересные факты о популярных героях. Затем дети сделают общее панно, заселят его героями, растениями и разыграют собственную сказку.

Занятие повторится 28 июля (воскресенье) в 11.00, а в 12.00 пройдет показ фильма «Аленький цветочек» (0+) режиссера Ирины Поволоцкой.

Стоимость участия – 200 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxVk8r