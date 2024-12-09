В Самаре Роман Постовалов представит фильм «Баба Яга спасает Новый год»

188

14 декабря в кинотеатре «Синема 5» состоится специальный показ приключенческого новогоднего блокбастера для всей семьи «Баба Яга спасает Новый год». Картину жителям Самары представит актер Роман Постовалов. В фильме он исполнил роль очень необычного персонажа, который соединяет в себе черты не только сказочного, но и виртуального мира.

«Баба Яга спасает Новый год» – сиквел нашумевшего хита кинопроката «Баба Яга спасает мир» о приключениях Бабы Яги в современном мире. Это настоящая новогодняя сказка о добре, волшебстве, вере в чудо и об исполнений самых заветных желаний. Производством картины занимается кинокомпания «Фреш-Фильм». В широкий прокат фильм выпустит кинопрокатная компания «Наше кино» 12 декабря 2024 года.

Когда: 14 декабря 2024 года

Где: ТЦ «Эль Рио», Московское шоссе, д. 205, г. Самара

6+

Синопсис:

В канун Нового Года мальчик Юра вместе со своим отцом приходит на праздничную ярмарку, где участвует в состязании и невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. Вернувшись в современный мир, она решает не только отомстить заклятому другу - Деду Морозу, лишившему её свободы тысячу лет назад, но и придумывает коварный план - заморозить весь мир. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в своё ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. Их ждет новое, невероятное приключение!