В Самаре пройдут патриотические концерты «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»

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Концерты состоятся 2 ноября в ДК «Октябрь» и 9 ноября в ДК «Нефтяник». Их посвятили военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.

На концертах выступят ведущие творческие коллективы и исполнители, в числе которых народный артист России Марк Левянт, оркестр Культурного центра Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области, группа «Автоклуб», а также Евгений Войнов, Рустам Ахметов, Александр Слесарев, солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича Георгий Цветков и Анатолий Невдах, певицы Клара Корнилова, Ксения Плаксина и мужской хор «Волжские станичники».

Программу ведет лектор-музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова.

Начало в 18:00. Вход свободный.

Фото: администрация Самары