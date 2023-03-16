В Самаре пройдет XII городской конкурс народного танца «Традиция»

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18 марта 2023 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Поиск» (ул. Осипенко, 32) с 10:00 до 17:00 при поддержке Администрации г. о. Самара будет проходить XII городской конкурс народного танца «Традиция». Начало регистрации – с 09:00.

В рамках Соглашения о творческом и образовательном сотрудничестве партнером конкурса выступает Самарская областная общественная организации белорусов и выходцев из Белоруссии «РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000».

Конкурс организуется в рамках реализации программы межнационального общения детей и подростков «Самарская горница».

«Основная цель – сохранение и развитие многонациональных культурных традиций в области народного танца, выявление и поддержка талантливых исполнителей и педагогов, содействие росту исполнительской культуры, профессионального мастерства хореографических коллективов», – рассказала методист городской программы межнационального общения детей и подростков «Самарская горница» МБУ ДО «ЦВР «Поиск» г. о. Самара Наталья Гавриш.

В конкурсном мероприятии (по номинациям и возрастным категориям) примут участие коллективы национальных воскресных школ и национальных общественных организаций, фольклорные коллективы, хореографические ансамбли учреждений образования и культуры.

«Несмотря на соревновательный характер, конкурс способствует повышению уровня исполнительского мастерства, раскрытию творческого потенциала юных исполнителей народного танца, повышению интереса к культурному наследию народов разных национальностей и укреплению дружеских взаимоотношений», – подчеркивает Президент СООО "РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000" Ирина Глусская.

Планируется, что во время конкурса будут показаны 95 номеров.