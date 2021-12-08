В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»

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Второй ежегодный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» пройдет с 29 ноября по 19 декабря в 10 городах России при поддержке Министерства Культуры РФ и Российского фонда Культуры, совместно с благотворительным фондом «Гармония Детства» и группой компаний Zapomni. В Самаре мероприятие состоится 18 декабря в Академический театр оперы и балета на площади Куйбышева, 1. Гостями мультконцерта станут дети из детских домов, малоимущие, многодетные семьи и другие социально незащищенные группы населения. Вход на концерты свободный – по предварительной регистрации – для всех желающих.

Фестиваль представит программу «Попурри» в сопровождении симфо-джазового оркестра и солистов. В программе мультконцерта будут показаны лучшие фрагменты мультфильмов и прозвучат легендарные мелодии из классических произведений студии – шедевры, созданные лучшими композиторами своего времени – Максимом Дунаевским, Владимиром Шаинским и другими. Знаменитые и мгновенно узнаваемые песни вживую со сцены исполнят детские ансамбли. В программу войдут композиции из мультфильмов «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Щелкунчик», «Пёс в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львенок и Черепаха пели песню». Юные зрители смогут не только отправиться в захватывающее путешествие с бременскими музыкантами и попасть на остров Чунга-Чанга, но и познакомиться с волшебным миром симфонической музыки.

«По-настоящему талантливые произведения со временем не теряют своей актуальности, и в разные эпохи раскрываются новыми гранями, – отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – Сегодня в XXI веке мы вновь обращаемся к материалу классических картин, чтобы благодаря исполнению симфонического оркестра услышать знакомые мультхиты в живом музыкальном прочтении».

Помимо Санкт-Петербурга, фестиваль также пройдет в Москве, Новосибирске, Казани, Самаре, Владивостоке и в других городах России.

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