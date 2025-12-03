Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.
В Самаре отметила свое 20-летие Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»
Эта двойная победа еще раз подтверждает, что Самара сегодня развивается как один из основных туристических центров Поволжья.
Туристические проекты Самары отмечены наградами Международной премии «Russian Event Awards 2025»
Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»
Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы.
Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию в САТОБ
Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.  
Самарская телебашня озарится праздничной подсветкой в День добровольца (волонтёра)
Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности «Цветной мир» в Промышленном подразделении.
Около 400 ребят проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания в Самаре  
В соревнованиях участвовали команды из семи регионов. Сборная Самарской области стала четвертой.
В Самаре прошел ЧР по хоккею спорта глухих
В гости к самарским школьникам и дошкольникам приедут бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров и футбольный блогер АртПо.
В Самаре пройдут фестивали «Урок футбола» и «Звездочки футбола»
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»

62
Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.

С 6 по 12 декабря в Самаре состоится 12-й Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат».
Тема фестиваля 2025 года — «Свой движ», подчеркивающая его стремление выступать лабораторией будущего, в которой дизайн рассматривается как динамичный и развивающийся процесс. Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.
В рамках мероприятия пройдут:
лекции, мастер-классы для детей и взрослых, открытые занятия, круглый стол, выставочные проекты, показы фильмов, а также традиционная церемония вручения дипломов и свидетельств участникам.
Возможности для гостей:
-посетить лекции по дизайн-системе и городскому брендингу, дизайну костюма, истории и ключевым фигурам самарской моды последних 25 лет, создании театральных костюмов и опыте взаимодействия с театром «Грань»;
-получить представление о дизайне цифровой одежды, современном стрит-арте Самары;
-обсудить вопросы защиты товарного знака и правовых аспектах интеллектуальной собственности;
-услышать лекции о профессиональной карьере в дизайне, создании торговых марок, развитии молодых дизайн-студий и формировании новых городских пространств, включая проект создания сквера им. В.И. Чудайкина;
-принять участие в мастер-классах по созданию видеоконтента с использованием искусственного интеллекта, поиску новой формы костюма,
-увидеть необыкновенную дизайн-ёлку, а также создать собственную новогоднюю дизайнерскую игрушку.

Почетные гости фестиваля:
Менчиц Ю.В., первый вице-президента Союза Дизайнеров России, заслуженного работника культуры РФ, Лауреата Премии города Москвы, Академика Российской Академии Художеств, Академика Национальной Академии Дизайна, Академика Академии художеств Таджикистана
Смирнов Сергей Альбертович, вице-президент Союза Дизайнеров России, Член экспертного совета Министерства промышленности и торговли РФ в области развития дизайна РФ, Директор «Центра исследований и инновационных разработок РГХПУ им С.Г. Строганова»

Подробная программа и сведения о гостях и лекторах - на сайте фестиваля: sf-fest.ru/

Организатор мероприятия — Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

 

