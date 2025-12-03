В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»

С 6 по 12 декабря в Самаре состоится 12-й Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат».

Тема фестиваля 2025 года — «Свой движ», подчеркивающая его стремление выступать лабораторией будущего, в которой дизайн рассматривается как динамичный и развивающийся процесс. Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.

В рамках мероприятия пройдут:

лекции, мастер-классы для детей и взрослых, открытые занятия, круглый стол, выставочные проекты, показы фильмов, а также традиционная церемония вручения дипломов и свидетельств участникам.

Возможности для гостей:

-посетить лекции по дизайн-системе и городскому брендингу, дизайну костюма, истории и ключевым фигурам самарской моды последних 25 лет, создании театральных костюмов и опыте взаимодействия с театром «Грань»;

-получить представление о дизайне цифровой одежды, современном стрит-арте Самары;

-обсудить вопросы защиты товарного знака и правовых аспектах интеллектуальной собственности;

-услышать лекции о профессиональной карьере в дизайне, создании торговых марок, развитии молодых дизайн-студий и формировании новых городских пространств, включая проект создания сквера им. В.И. Чудайкина;

-принять участие в мастер-классах по созданию видеоконтента с использованием искусственного интеллекта, поиску новой формы костюма,

-увидеть необыкновенную дизайн-ёлку, а также создать собственную новогоднюю дизайнерскую игрушку.



Почетные гости фестиваля:

Менчиц Ю.В., первый вице-президента Союза Дизайнеров России, заслуженного работника культуры РФ, Лауреата Премии города Москвы, Академика Российской Академии Художеств, Академика Национальной Академии Дизайна, Академика Академии художеств Таджикистана

Смирнов Сергей Альбертович, вице-президент Союза Дизайнеров России, Член экспертного совета Министерства промышленности и торговли РФ в области развития дизайна РФ, Директор «Центра исследований и инновационных разработок РГХПУ им С.Г. Строганова»



Подробная программа и сведения о гостях и лекторах - на сайте фестиваля: sf-fest.ru/



Организатор мероприятия — Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО