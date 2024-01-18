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В Самаре пройдет творческая встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым

18 января 2024 11:21
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В Самаре пройдет творческая встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым

21 января 2024 года в 18.00 в Большом зале Доме Офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова (г. Самара, ул.Шостаковича, 7) состоится творческая встреча в рамках Второго сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» памяти гвардии лейтенанта Андрея Рябцева. Первым гостем фестиваля в 2024 году станет поэт Дмитрий Мельников.

Стихи Дмитрия Мельникова – о Донбассе, о войне, о жизни и бессмертии русского солдата. Его поэзия пользуется заслуженной популярностью у читателей. За последнее время творчество поэта дополнилось получившими всероссийское признание произведениями – «Мариуполь...», «Медведь». Многие стихи прозвучали на Красной площади и в эфире федеральных телеканалов. Поэзия Мельникова легко ложится на музыку и приобретает масштаб «народной песни». Для жителей Самарского региона особое место в творчестве Дмитрия занимает стихотворение о военнослужащем 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии – гвардии лейтенанте Андрее Рябцеве, павшем смертью храбрых в боях за Авдеевку. Это произведение моментально облетело соцсети, и превратилось в один из лирических символов, посвященных освободителям Донбасса и Украины.

Услышать произведения в прочтении Дмитрия Мельникова, а также задать вопросы автору в рамках дискуссии могут жители Самарской области 21 января благодаря совместному проекту Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества «Запасная столица» – литературно-историческому фестивалю «Путь к Победе» памяти гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.
Также Дмитрий Мельников посетит Самарскую областную универсальную библиотеку (г. Самара, пр. Ленина, 14а), познакомится с экспозицией книжной выставки «Сила в правде», пообщается с читателями.

«Сила в правде» – патриотический проект, инициированный Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. 

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