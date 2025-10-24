Я нашел ошибку
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
В Самаре пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…»

24 октября 2025 11:42
149
В Самаре пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…»

СамАрт продолжает знакомить зрителями с лучшими образцами современной литературы. 10 лет назад именно в Самарском театре юного зрителя впервые в России была поставлена «Манюня» Наринэ Абгарян. В этом году впервые на театральной сцене - бестселлер Мариам Петросян – роман «Дом, в котором…». СамАрт первый театр, который придумал, как создать мир Дома и передать любовь к его обитателям. Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках. Автор писала «Дом» на протяжении практически двадцати лет. И ее история сразу получила положительные отзывы читателей и критиков. Роман вышел в финал премии «Национальный бестселлер», номинирован на «Большую книгу». У книги «Дом, в котором…» большое количество поклонников, вокруг него образуются фандомы, ее героев рисуют и делают героями фан-артов.

«Дом, в котором…» - первый спектакль, который ставит в Самаре одна из самых самобытных и востребованных сегодня в стране молодых режиссеров Сойжин Жамбалова. Сценография, музыка и пластика в ее спектаклях равновелики с режиссурой. Вместе с Сойжин над «Домом, в котором…» работают художник Надя Скоморохова, драматург Виктория Костюкевич, композитор Дахалэ Жамбалов, хореограф Мария Сиукаева, художник по свету Анна Короткова, видеохудожник Егор Харламов.      

Дом, в котором идет речь в спектакле, стоит на окраине города, между двумя мирами. В Сером Доме живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Чёрный и многие другие. Каждого Дом принимает или отвергает. У каждого здесь есть своя тайна и особая роль. Дом меняет судьбу любого, кто попадает в него. Здесь стираются границы между вымыслом и реальностью. Режиссер и актеры попробуют вместе проникнуть в магическое пространство и заберут туда своих зрителей.

Премьерные показы пройдут 31 октября в 18:00, 1 ноября в 17:00 и 2 ноября в 14:00.

31 октября в 17:00 перед спектаклем психологи Вероника Чуванова и Лариса Панарина проведут паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян «Дом, в котором…». В фойе театра откроется выставка иллюстраций к книге. После спектакля пройдет обсуждение со зрителями (модератор – театральный критик Мила Денёва).

1 ноября в 16:00 (за час до начала спектакля) – лекция «Творческий метод Сойжин Жамбаловой» (лекцию читает театральный критик, куратор спецпроектов РАМТа, заместитель художественного руководителя Театра Маяковского (г. Москва) Мила Денёва. 

