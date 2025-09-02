В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко

119

5 cентября в 11.00 в Самарском литературно-мемориальном музее имени Максима Горького (г. Самара, ул. Фрунзе, 155) пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко.

Мероприятие традиционно проводят Самарское отделение Союза писателей России и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Фестиваль соберет на самарской земле 70 молодых поэтов, прозаиков, детских писателей, известных российских литераторов. Кроме того, 13-й фестиваль дополнится спецпрограммами для организаторов литературных мероприятий и для авторов буктрейлеров. В течение трех дней будут проходить мастер-классы, семинары, лекции, творческие вечера. Также состоится Межрегиональный литературный турнир, по итогам которого победитель получит право на издание собственной книги тиражом 300 экземпляров.

Мероприятия фестиваля традиционно пройдут в образовательном лагере «Жигули» на берегу Волги в окружении Жигулевских гор.

Среди гостей и ведущих литературных семинаров в этом году: поэты Анна Гедымин, Полина Корицкая (Москва), Дмитрий Легеза (Санкт-Петербург), Александра Малыгина (Барнаул), прозаики Платон Беседин (Севастополь), Александр Громов, Андрей Олех, Леонид Немцев (Самара).

По итогам выйдет областной литературный журнал «Молодежная волна», куда войдут лучшие произведения участников.

А накануне открытия фестиваля, 4 сентября в 18.00, в Центре российской кинематографии «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) состоится финал II Всероссийского конкурса буктрейлеров «Смотри книгу». На конкурс были присланы 600 работ со всей страны. 20 из них попали в короткий список и будут показаны на большом экране, компетентное жюри определит лауреатов, а зрители – своего фаворита. Лучшие участники конкурса поедут на фестиваль Анищенко.