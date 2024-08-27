В Самаре пройдет лекция научного сотрудника музея "Заварка" Олега Баулина по выставке «Было/Не было»

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31 августа (суббота) в 16.00 пройдет авторская экскурсия (12+) научного сотрудника музея Олега Баулина по выставке «Было/Не было» (12+).

На экскурсии посетители не только познакомятся с самарским фольклором, но и узнают истории, связанные с символическими элементами в сказках, быличках, легендах. Как появились в легендах Илья Пророк, Стенька Разин, Емельян Пугачёв? Где находится Пряничная гора, кто такие Шишига, Маргалютка и Усолка? Посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Вход на мероприятие – 250 рублей.