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В Самаре пройдет лекция научного сотрудника музея "Заварка" Олега Баулина по выставке «Было/Не было»
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В Самаре пройдет лекция научного сотрудника музея "Заварка" Олега Баулина по выставке «Было/Не было»

27 августа 2024 13:03
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В Самаре пройдет лекция научного сотрудника музея "Заварка" Олега Баулина по выставке «Было/Не было»

31 августа (суббота) в 16.00 пройдет авторская экскурсия  (12+) научного сотрудника музея Олега Баулина по выставке «Было/Не было» (12+).
На экскурсии посетители не только познакомятся с самарским фольклором, но и узнают истории, связанные с символическими элементами в сказках, быличках, легендах. Как появились в легендах Илья Пророк, Стенька Разин, Емельян Пугачёв? Где находится Пряничная гора, кто такие Шишига, Маргалютка и Усолка? Посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

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