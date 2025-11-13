Я нашел ошибку
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
В Самаре пройдет камерный праздник ко дню рождения Эльдара Рязанова

13 ноября 2025 09:26
159
Эльдар Александрович Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В рамках празднования дня рождения знаменитого советского и российского режиссера музей, который носит его имя, совместно с Самарским государственным институтом культуры подготовил для посетителей театрализованное представление.

Камерный праздник «Твой друг, Рязанов Элик» (12+) пройдет 18 ноября в 17.00. Его покажут студенты Самарского государственного института культуры под руководством режиссера-постановщика, студентки 4 курса факультета современного искусства и художественных коммуникаций СГИКа Ксении Веретенниковой.

Этот вечер – глубокое и личное погружение в мир художника, поэта, кинематографиста. Начнется оно в стенах музея, где творчество Эльдара Александровича зазвучит по-новому. Гостей ждет интерактивная программа, где сам Рязанов расскажет о своей биографии, особенностях характера и привычках, поделится интересными историями из жизни и со съемок фильмов, будет шутить, читать стихи и приглашать всех на праздничный банкет. Зрители смогут отгадать загадки, спеть любимые песни, сфотографироваться в музейном сквере и получить подарки.

Затем гости отправятся в институт культуры. Дорога будет сопровождаться песнями и диалогами героев из фильмов Рязанова, а в зале института состоится поэтический вечер, посвященный поэзии Эльдара Александровича.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке: https://vk.cc/cQK5Ho

