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В Самаре пройдет IX фестиваль «Музыкальная экспедиция»
В Самаре пройдет IX фестиваль «Музыкальная экспедиция»
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В Самаре пройдет IX фестиваль «Музыкальная экспедиция»

26 мая 2022 13:03
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В Самаре пройдет IX фестиваль «Музыкальная экспедиция»

Международный проект «Музыкальная экспедиция» под художественным руководством заслуженного артиста России, виолончелиста Бориса Андрианова доехал и до Самарской области. Со 2 по 5 июня фестиваль пройдет в Самаре, Ширяево и Тольятти. Он охватит различные локации – парки, музеи и даже самарские дворики.

2 июня в 18.30 в Летнем театре Струковского сада состоится открытие фестиваля. Прозвучат шедевры классики и хиты группы «Моральный кодекс». В концерте примут участие виолончелист Борис Андрианов, певец и мульти-инструменталист Сергей Мазаев, домристка Екатерина Мочалова, скрипач Даниил Коган, кларнетист Игорь Федоров и виолончелистка Анна Кошкина, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижёр – Филиппо Десси. 

3 июня «Музыкальная экспедиция» посетит село Ширяево, 4 июня концерты вновь пройдут в Самаре. Завершится фестиваль 5 июня в Тольятти.

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