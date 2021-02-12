В Самаре пройдет фестиваль национальных литератур «На языке дружбы народов»

98

17 февраля в Центральной городской детской библиотеке стартует проект «Богатство земли Самарской». Первым мероприятием в рамках данного проекта станет фестиваль национальных литератур «На языке дружбы народов», посвященный Международному Дню родного языка. Фестивальная программа начнется в 16:00.

Мероприятие состоится при поддержке Администрации городского округа Самары.

Участниками фестиваля станут представители национальных центров Самары и Самарской области. Так, Белорусская воскресная школа «Родны кут» Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» познакомит с белорусскими народными сказками. Воскресная школа культурно-образовательного центра «Аревик» при самарской региональной общественной организации «Армянская община» расскажет об уникальности и самобытности армянской культуры. Казахская национальная воскресная школа «Ак булак» Самарской региональной общественной организации «Центр культуры «Казахи Самары» подготовили для всех участников фестиваля концертную программу на родном языке. Общественная организация Самарской области «Региональный центр немецкой культуры «Надежда» покажет театрализацию своей народной сказки. Общественная организация «Городская еврейская национально-культурная автономия «Тарбут Лаам» представит на родном языке концертную программу с показом коллекции детской моды и стиля «Аксессуары-2021».

Также в рамках фестиваля запланирована выставка книг, которая разместится на уникальном пространстве библиотеки «Молодецкий курган» - можно будет познакомиться с литературой на национальных языках.

Чтобы как можно больше жителей могли познакомиться с фестивальной программой, предусмотрена видеосъемка мероприятия, которая будет доступна в видеохостинге Youtube. Для этого достаточно будет ввести в поисковой строке название мероприятия, передает пресс-служба горадминистрации.