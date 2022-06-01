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В Самаре пройдет экофестиваль «Природа, экология, будущее»
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В Самаре пройдет экофестиваль «Природа, экология, будущее»

1 июня 2022 15:49
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От того, насколько эффективно и экологически грамотно функционирует Самарский регион во многом зависит будущее всей страны.

В пятницу, 3 июня, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проведет экофестиваль «Природа, экология, будущее», посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды.

Сегодня экология является приоритетом национальной политики. От состояния окружающей среды во многом зависит здоровье жителей региона, социальное самочувствие каждой семьи. Главная цель – это здоровье и долголетие граждан.

 Самарская область – край с уникальными природными ландшафтами. В то же время это динамично развивающийся регион с мощной промышленной базой, что делает его экологически уязвимым и требует особого внимания к развитию природоохранной деятельности. От того, насколько эффективно и экологически грамотно функционирует Самарский регион во многом зависит будущее всей страны.

Программа мероприятия предусматривает работу фестивальных площадок:
1. Аллея экологических идей «Сильные идеи для нового тысячелетия: экологические инициативы Самарской области»;
2. Экологический кинотеатр «ЭкоЛидеры Самарской области: история в кадрах» (16.00 – 18.00 Летний театр);
3. Флэш-моб «Zа будущее!» (экологическая общественная молодежная организация «Зелёная планета»);
4. «Экомаркет» (выставка-продажа экологической продукции);
5. Открытые концертные площадки (оркестры, выступления творческих коллективов, танцевальный мастер-класс);
6. Спортивная площадка;
7. Контактный зоопарк.

Мероприятие пройдет в Струковском саду с 13.00ч. до 18.00ч.
Вход свободный, 0+
Приходите, будет интересно!

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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