В Самаре проходит Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

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В масштабном культурном событии, которое продлится до 1 октября, примут участие муниципальные труппы Приволжского федерального округа, прошедшие конкурсный отбор. В рамках фестиваля публике представят 13 спектаклей театров из десяти российских городов. Билеты на спектакли можно приобрести на театральных площадках города.

«Идея проведения этого фестиваля неслучайно зародилась именно в Самаре. Наш город славится своей богатой историей, глубокими традициями и многогранной культурной жизнью. За время проведения фестиваль стал заметным событием в культурной жизни. Уверена, что «Волга театральная» будет способствовать долгосрочному культурному обмену между городами Поволжья, а гости и жители города получат огромное удовольствие от спектаклей», - прозвучало в приветственном адресе от Главы Самары Елены Лапушкиной.

«Волга театральная» - это конкурсный фестиваль, где работает высокопрофессиональное жюри, которое оценивает постановки и определяет тенденции развития театров Приволжского федерального округа. Победа на межрегиональном фестивале «Волга театральная» в Самаре стала престижной, творческие коллективы по возращении сообщают о ней с гордостью, она попадает в историю того или иного театра.

«За время проведения фестиваль приобрел определенный авторитет. «Волга театральная» любима и театрами Приволжского федерального округа, и нашими жителями. Я знаю, как зритель ждет этот фестиваль. Театры также с интересом смотрят спектакли своих коллег, показывают свои работы», - сказал председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, заслуженный артист России Владимир Гальченко.

Фестиваль «Волга театральная» начался со спектакля «Татищев. Сказание о звере мамонте» тольяттинского драматического театра «Колесо».