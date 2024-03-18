В Самаре продолжается фестиваль оперного искусства «Славянский дом», объединивший дружественные страны

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Самарская область вновь выходит с важной инициативой по развитию международного сотрудничества в культурной сфере. Если в прошлом году регион вызвал острое раздражение у желающих изолировать Россию фестивалем антифашистской песни «Гитары в строю», то теперь объединяет дружественные страны на фестивале оперного искусства «Славянский дом». Его открытие с аншлагом прошло в минувшую пятницу, 15 марта.

Фестиваль проводится при поддержке областного Правительства. Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, мировую культуру невозможно представить без культуры российской, без наследия славянских народов. «Некоторые недружественные правительства отдельных государств вздумали себе запретить российскую культуру, но это просто невозможно. Невозможно представить мировую культуру без российской, без славянских народов. И наш фестиваль, я уверен, внесет свой вклад и в сохранение культурного богатства и, конечно же, приумножения традиций», - подчеркнул глава региона.

Открылся фестиваль «Славянский Дом» оперой Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Дирижировал спектаклем легенда мировой музыки, народный артист СССР Юрий Симонов. Перед открытием фестиваля художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской филармонии отметил: ему импонирует, что спектакль на самарской сцене поставлен в классической манере. «В театре в Самаре еще есть память о традициях настоящей великой русской оперы, которой собственно и является произведение Николая Андреевича Римского-Корсакова», – сказал Юрий Симонов.

Стоит отметить, что самарская публика к постановке проявила огромный интерес – зал был полон. Среди зрителей – не только жители со всей Самарской области, но и гости из других регионов страны, Москвы, Санкт-Петербурга и других государств.

Завтра, 19 марта, в театре оперы и балета зрителям будет представлена опера белорусского композитора С.Кортеса «Медведь».

Также в программе фестиваля шедевры русской классики: оперы «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Князь Игорь». В числе гостей-участников - представители разных регионов России, в том числе, Луганской и Донецкой народных республик, а также Республики Беларусь и Сербии.

Идея фестиваля уже получила большой отклик деятелей российской культуры. Они отмечают не только культурное, но и общественно-политическое значение «Славянского дома». Народная артистка РФ, председатель президиума благотворительного фонда содействия развитию хореографического изобразительного искусства Илзе Лиепа считает Самару и Самарскую область стратегически важным городом и регионом нашей страны.

«Самара сегодня поддерживает те смыслы, которые были и всегда остаются в нашей жизни, что бы ни происходило. Культура, любые проекты, связанные с культурой, свидетельствуют о том, что наш дух бодр, мы живы, мы живем, мы развиваемся вопреки всему, и мы крепим наши ряды, в том числе с помощью творчества, культуры, которая, безусловно, объединяет людей, - сказала народная артистка РФ. - Очень важен культурный обмен между странами. Наша культура способна нас объединить всех. В международных проектах мы обогащаемся сами и обогащаем нашего зрителя, в том числе, конечно, декларируем всему миру, что никакие границы не закрыты, мир огромен, и мы остаемся во взаимодействии со всем миром».

По словам Илзе Лиепы, проведение таких фестивалей, как «Славянский дом», подтверждает высокую планку, заданную культурной жизни региона. «Грандиозно то, как Самара, Самарская область за последние годы становится в буквальном смысле таким важным культурным центром, культурной точкой на карте нашей страны. Здесь театр, который унаследовал традиции того времени, ещё когда во время эвакуации здесь был Большой театр. И отсюда тянутся большие творческие пути, которые связывают Самару с топовыми, самыми яркими именами культуры России, культуры мировой», - отметила народная артистка РФ.

Фото: freepik.com