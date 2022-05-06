В Самаре покажут кино под открытым небом

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Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на 8,9 и 10 мая:

8 мая:

14.00 — 15.15 Василек, Четвертая высота, 1977

15.25 — 17.00 В Бой идут одни старики

17.10 — 19.15 Сталинград

19.25 — 21.45 Т-34, 2019



9 мая:

14.00 — 15.50 Хроники Самары

16.00 — 18.05 Битва за Севастополь

18.15 — 20.10 Мы из будущего, 2008

20.20 — 21.50 Песни Великой Победы. Праздничный концерт.

10 мая:

14.10 — 15.40 Песни Великой Победы. Праздничный концерт.

15.50 — 18.00 Тимур и его команда

18.10 — 19.50 Завтра была война, 1987

20.00 — 22.00 28 Панфиловцев



Не забывайте, что вечера прохладные, обязательно берите с собой куртки/пледы!



Ждут всех на площадке открытого кинотеатра на IV очереди набережной!

18+