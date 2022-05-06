В Самаре покажут кино под открытым небом

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на 8,9 и 10 мая:
8 мая:
14.00 — 15.15 Василек, Четвертая высота, 1977
15.25 — 17.00 В Бой идут одни старики
17.10 — 19.15 Сталинград
19.25 — 21.45 Т-34, 2019
9 мая:
14.00 — 15.50 Хроники Самары
16.00 — 18.05 Битва за Севастополь
18.15 — 20.10 Мы из будущего, 2008
20.20 — 21.50 Песни Великой Победы. Праздничный концерт.
10 мая:
14.10 — 15.40 Песни Великой Победы. Праздничный концерт.
15.50 — 18.00 Тимур и его команда
18.10 — 19.50 Завтра была война, 1987
20.00 — 22.00 28 Панфиловцев
Не забывайте, что вечера прохладные, обязательно берите с собой куртки/пледы!
Ждут всех на площадке открытого кинотеатра на IV очереди набережной!
18+