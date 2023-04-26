В Самаре отпразднуют Навруз

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28 апреля в Этнокультурном парке Дружбы Народов, находящемся в микрорайоне Волгарь, на улице Александра Солженицына, пройдет Областной Межнациональный праздник «Навруз – 2023». Начало праздника – 12:00.

В программе – концерт национальных творческих коллективов Самарской области, презентация национальных блюд, выставка декоративно-прикладного творчества и национальных костюмов.

Навруз – традиционный праздник как народов Центральной Азии, так и других народов, пришедший с доисламского периода. В переводе с фарси Навруз означает «новый день». Он празднуется со дня наступления равноденствия, символизируя начало весны, пробуждение природы и возрождение. Это еще и Новый год по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Также Навруз является древнейшим земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря.

Праздник стал традиционным для Самарской области, где, как и по всей России, его традиционно встречают татары, казахи, киргизы, таджики, узбеки, туркмены, азербайджанцы и другие народы. В празднике участвуют и национально-культурные центры. Таким образом, Навруз стал символом мира и труда, единения народов.

Фото: администрация Самары