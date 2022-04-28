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В Самаре отметят международный день танца

28 апреля 2022 15:05
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В Самаре отметят международный день танца

Ежегодно 29 апреля отмечается международный день танца.

В этот день молодёжное сообщество «ЗаВолгу» проведет культурно – развлекательное мероприятие, приуроченное к этому дню.

Цель мероприятия – познакомить жителей и гостей города с культурой танца и подарить праздничное настроение.

В рамках мероприятия планируется викторина, конкурсы, Just Dance и импровизированный танцевальный батл.

Всех участников ждут памятные подарки, яркие фото и хорошее настроение.

Мероприятие состоится 29 апреля (пятница) в 18:00.

Место встречи: ул.Ленинградская, д.29 (ориентир – ДОДО пицца)

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Теги: Мероприятия

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