В Самаре отметят международный день танца

Ежегодно 29 апреля отмечается международный день танца.
В этот день молодёжное сообщество «ЗаВолгу» проведет культурно – развлекательное мероприятие, приуроченное к этому дню.
Цель мероприятия – познакомить жителей и гостей города с культурой танца и подарить праздничное настроение.
В рамках мероприятия планируется викторина, конкурсы, Just Dance и импровизированный танцевальный батл.
Всех участников ждут памятные подарки, яркие фото и хорошее настроение.
Мероприятие состоится 29 апреля (пятница) в 18:00.
Место встречи: ул.Ленинградская, д.29 (ориентир – ДОДО пицца)
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