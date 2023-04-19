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Как сообщили организаторы, они решили взять паузу на год.

В Самаре отменили «Метафест», который ранее должен был пройти в августе 2023 года. Как сообщили организаторы в официальной группе фестиваля, поскольку к ним поступает много вопросов по поводу проведения мероприятия, они решили «расставить точки над «i».

- В 2023 году мы решили взять временную паузу, усадить наши символы фестиваля в криокамеры и сохранить их молодыми и красивыми как минимум до следующего года, — говорится в официальной группе фестиваля «ВКонтакте», пишет СитиТраффик.