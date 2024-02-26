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В Самаре открывается выставка по мотивам Венецианской биеннале

26 февраля 2024 09:42
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в Самаре открывается выставка по мотивам Венецианской биеннале

В понедельник 26 февраля в 19:00 на «Станкозаводе» откроется павильон русских художников, который мог бы открыться на предстоящей – юбилейной шестидесятой – биеннале в Венеции.

Stranieri Ovunque или «Чужестранцы повсюду»: такую тему выбрали организаторы шестидесятой биеннале в Венеции. И российских художников не смутил тот факт, что в Италии в этом году их присутствия не будет: они просто организовали свой «Павильон» дома и в понедельник 26 февраля он на четыре дня откроется на «Станкозаводе». 

Пространство выставки, на которой будет представлены произведения более пятидесяти мастеров, разделится – формально – на два ядра: экспозицию петербургского творческого объединения Parazit, которое решило пережить непосредственный «эстетический опыт», и открыть собственный павильон, и высказывание на тему биеннале от самарских художников.

Parazit – одно из самых мощных творческих объединений в Санкт-Петербурге, которое – не исключено – переживает доброкачественный коллективный нарциссизм, направленный только на созидание и развитие, и изменения системного характера. Что не меняет основной постулированной концепции объединения: паразитирование «на теле» различных культурных институций, а также «на теле» мировых художественных событий в области современного искусства с целью переосмыслить и создать свои высказывания на озвученные темы.

Вторая часть представляет собой высказывание на тему «Незнакомцев / Чужестранцев» от самарских художников из разных культурных институций города: Музей Модерна, Gallery 419, Aksometry Lab. В центре самарской экспозиции – человек и его осмысление отношений с обществом, миром природы и собственных чувств. Выставка раскрывает так же тему выстраивания диалога «художник – зритель», поскольку иногда художник чувствует себя иностранцем перед ним.

Максим Осипов, куратор выставки в Самаре:

«Нам понравилась идея художников из Санкт-Петербурга и мы решили дополнить ее высказываниями самарских художников. «Павильон» даст возможность взглянуть на проблему, озвученную организаторами Венецианской биеннале с берегов двух рек: Невы и Волги. Радует, что PARAZITы получили не холодный зимний прием, а теплую и душевную встречу».

Организатором выступает Собака.ru. Выставку можно посетить с 26 до 29 февраля на Куйбышева 128/1, 2 этаж (красная лестница).

Время работы: с 15:00 до 21:00.

Вход свободный

18+

Теги: Мероприятия

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