В Самаре открывается очень нестандартная выставка Федора Конюхова «Возвращение пилигрима»

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25 марта в Самарском областном художественном музее открывается очень нестандартная выставка, автор которой всем известен благодаря заслугам в совершенно иной сфере: Федора Конюхова многие знают, в первую очередь, как путешественника и мореплавателя, который побывал на всех континентах и обоих полюсах, совершил первое в истории России одиночное кругосветное плавание на яхте без остановок. В одиночку он пересёк Атлантический и Тихий океаны и ещё один рекорд установил в небе — по продолжительности полёта на тепловом аэростате. Конюхов - первый россиянин из 33 человек в мире, которому удалось подняться на высочайшую вершину каждого континента.

Но далеко не все слышали о том, что самый известный русский путешественник современности обладает и другим недюжинным талантом, а именно - художника: еще в 1983 году он был принят в Союз художников СССР, став самым молодым его членом. С 1996 года он является членом Московского Союза Художников в секции «Графика», а с 2001 года состоит в секции «Скульптура». За свою художественную деятельность он был награжден Золотой Медалью Российской Академии Художеств и удостоен звания Академика.

На выставке в Самарском областном художественном музее зрители увидят около 40 авторских работ, созданных за три десятилетия путешествий по всему миру – от ранних вещей, написанных в 1970–1980-е годы до картин последних двух десятилетий.

Вдохновение для них он находил в ходе своих странствований по свету, среди полярных льдов, океанских вод и горных вершин. Все свои впечатления, эмоции, переживания и открытия он, переосмыслив, «выплеснул» яркими красками на полотна, выполненные в самых разных техниках.

Творчество Конюхова чрезвычайно широко и многообразно: среди его работ можно встретить как сюжетные картины, так и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации, отмеченные условностью живописного решения и порой тяготеющие к чистой абстракции.

Кроме того, в рамках выставки будет демонстрироваться документальный фильм, специально созданный Русским музеем, посвященный

искусству Конюхова, в котором он сам расскажет о своих творческих поисках.

Выставка Федора Конюхова – это, без преувеличений, редкая возможность заглянуть во внутренний мир человека, который в буквальном

смысле вобрал весь окружающий мир в себя, передает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба музея