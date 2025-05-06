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В Самаре открылся театр "Мастерская" в здании бывшего кинотеатра "Россия"

6 мая 2025 09:53
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В Самаре открылся театр "Мастерская" в здании бывшего кинотеатра "Россия"

Любимый многими горожанами театр «Мастерская» фактически открылся второй раз. «Мастерская» наконец обрела собственное помещение в Самаре, и может на правах хозяев принимать первых зрителей. 

Театр совсем молодой, но уже хорошо известен самарцам. Теперь он располагается в здании бывшего кинотеатра «Россия». Помещение с одной стороны достаточно камерное, чуть больше 300 мест на два зала. С другой – полностью подготовленное именно для театра. Здесь есть все, что необходимо для подготовки спектаклей - универсальный репетиционный зал, детская театральная студия, кабинеты для артистов, административных и технических сотрудников, комната отдыха для сотрудников и буфет для зрителей.  Капитальный ремонт был сделан в рамках нацпроекта «Культура». 

"Уверен, что в собственном помещении труппа не ограничится только классическими спектаклями, но и придумает новые интересные творческие проекты. Советовать ничего не буду, коллектив «Мастерской» достаточно креативен, сохранит лучшее и привнесет что-то новое. 

Вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым поздравили коллектив «Мастерской» с новосельем. Творческих успехов вам  и спектаклей, которые хочется смотреть и пересматривать, открывая новые грани!", - пишет глава Самары Иван Носков.

Теги: В центре внимания

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