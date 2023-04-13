В Самаре назовут победителей X Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова

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В пятницу, 14 апреля, итоги масштабного музыкального события подведут в актовом зале Самарского института культуры.

Юбилейный Международный музыкальный конкурс-фестиваль стартовал 10 апреля. Программа заняла неделю и объединила палитру мероприятий: конкурсные прослушивания, научно-практическую конференцию, консультации и мастер-класс от председателей и членов жюри.

Участие в конкурсе приняли больше 300 академических исполнителей не только из России, но и Китая. Кандидатов в 14 номинациях оценивали ведущие музыканты страны, заслуженные деятели искусств РФ: Вера Носина, Александр Соловьев, Михаил Имханицкий, Тигран, Майтесян, Михаил Щербаков, Дмитрий Дятлов, Ирина Горбунцова, а также дирижер из Южной Кореи Ли Гын Ву.

Центральным событием конкурса-фестиваля стал концерт-приношение самарских композиторов «Звуковые параллели».

Лучшие исполнители будут отмечены специальным призом от директора магазина-салона музыкальных инструментов и оборудования «Сириус» Вячеслава Глазунова. По традиции обладатель Гран-при получит ежегодную Премию им. Д. Д. Шостаковича. Награда вручается при спонсорской поддержке попечительского совета благотворительного фонда «Радость».

Международный конкурс-фестиваль носит имя одного из ведущих деятелей искусства, музыкального просвещения и образования России первой половины XX века. Савелий Орлов — первый директор и профессор Народной консерватории (Самарского музыкального техникума), с 1945-1953 гг. он возглавлял местное отделение Союза композиторов.

На протяжении десяти лет Международный конкурс-фестиваль объединяет в культурном пространстве Самары и региона сотни академических исполнителей, поддерживая тему сохранения музыкального наследия страны и развития музыкальной культуры. Его участники — одаренные дети, молодежь и представители профессионального сообщества.

С прошлого года мероприятие входит в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год Минпросвещения РФ, сообщает пресс-служба СГИК.

Фото: ru.freepik.com