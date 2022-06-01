В Самаре кинотеатр «Вертикаль» временно закроется с 1 июня

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В Самаре кинотеатр «Вертикаль», расположенный на Московском шоссе,17, временно закроется. Стали известны причины ухода.

Сотрудники кинотеатра сообщили редакции «КП-Самара», что временное закрытие связано с неустойчивой экономической ситуацией в стране. 31 мая 2022 года – последний рабочий день заведения. Местные жители могут успеть на некоторые сеансы. Пока неизвестно, когда кинотеатр сможет вернуться к привычному режиму работы.

Несмотря на временное закрытие, на сайте кинотеатра есть сообщение о сеансе «Золотая маска в кино: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» 5 июня 2022 года. Возможно «финальный аккорд» работы прозвучит в начале июня.