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21 сентября в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького в рамках фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» будет представлена премьера музыкально-драматического спектакля «Угрюм-река – жизни океан» (16+).

Перед спектаклем состоится пресс-конференция народного артиста Российской Федерации Валерия Александровича Баринова и режиссера Анны Александровны Айрапетянц.

«Угрюм-река – жизни океан» – эпическая драма по мотивам романа Вячеслава Шишкова с музыкальным сопровождением.

В спектакле заняты: народный артист России Валерий Баринов (Пётр Громов, «от Автора»), артисты Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Екатерина Нестерова (Синильга, Анфиса) и Георгий Иобадзе (Прохор Громов); «Новый Русский квартет» в составе: Юлия Игонина (скрипка), Ирина Павлихина (скрипка), Антон Ярошенко (альт), Андрей Березин (виолончель); Анна Айрапетянц (фортепиано).

Авторы постановки смело экспериментируют с формой, превращая масштабное литературное полотно – «сибирскую эпопею» Вячеслва Шишкова – в камерную интерпретацию. При этом структура романа не нарушена – спектакль полифоничен: в нем содержатся элементы детектива, мистическая составляющая, комедийные абзацы, таежные пейзажи, любовная драма, удачно дополняемые симфоническим звучанием фортепианного квинтета Дмитрия Шостаковича.

Крупными мазками, густыми и яркими красками пишется черновик, выстраивается сюжет; образы, характеры, зарисовки выступают предвестниками романа. Таинственные миры Угрюм-реки проступают сквозь сумерки сценического полумрака, и в этом мистическом пространстве живут на пределе, подобно героям романа, артисты, вовлекая зрителя в эпицентр событий, в водоворот всепоглощающих страстей...

В спектакле длиною чуть более часа удивительным образом пульсируют энергии всего романа, точно передавая характер и самобытный стиль автора.

Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры.

В программе:

Вячеслав Шишков

Фрагменты романа «Угрюм-река»

Дмитрий Шостакович

Фортепианный квинтет соль минор, соч. 57 (1940)

Инсценировка и постановка – Анна Айрапетянц

Продолжительность – 1 час 40 минут (без антракта)