Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник для жителей одного из дворов Октябрьского района Самары.
В Самаре прошел Праздник двора «Т Плюс – родному городу»
В платформе для запуска рекламных кампаний билайн.ПРОдвижение появился счетчик аудиторий.
билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта
В Самарском университете им. Королёва открылась 30-я Международная конференция "Передовые лазерные технологии" (ALT’23).
Ученые из 11 стран мира представят в Самаре исследования и разработки в сфере лазерных и квантовых технологий
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.63
0.47
EUR 103.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре будет представлена премьера музыкально-драматического спектакля «Угрюм-река – жизни океан»

18 сентября 2023 11:54
153
В Самаре будет представлена премьера музыкально-драматического спектакля «Угрюм-река – жизни океан»

21 сентября в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького в рамках фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» будет представлена премьера музыкально-драматического спектакля «Угрюм-река – жизни океан» (16+).

Перед спектаклем состоится пресс-конференция народного артиста Российской Федерации  Валерия Александровича Баринова и режиссера Анны Александровны Айрапетянц.

«Угрюм-река – жизни океан» – эпическая драма по мотивам романа Вячеслава Шишкова с музыкальным сопровождением.

В спектакле заняты: народный артист России Валерий Баринов (Пётр Громов, «от Автора»), артисты Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Екатерина Нестерова (Синильга, Анфиса) и Георгий Иобадзе (Прохор Громов); «Новый Русский квартет» в составе: Юлия Игонина (скрипка), Ирина Павлихина (скрипка), Антон Ярошенко (альт), Андрей Березин (виолончель); Анна Айрапетянц (фортепиано).

Авторы постановки смело экспериментируют с формой, превращая масштабное литературное полотно – «сибирскую эпопею»   Вячеслва Шишкова – в камерную интерпретацию. При этом структура романа не нарушена – спектакль полифоничен: в нем содержатся элементы детектива, мистическая составляющая, комедийные абзацы, таежные пейзажи, любовная  драма, удачно дополняемые симфоническим звучанием фортепианного квинтета Дмитрия Шостаковича.

Крупными мазками, густыми и яркими красками пишется черновик, выстраивается сюжет; образы, характеры, зарисовки выступают предвестниками романа. Таинственные миры Угрюм-реки проступают сквозь сумерки сценического полумрака, и в этом мистическом пространстве живут на пределе, подобно героям романа, артисты, вовлекая зрителя в эпицентр событий, в водоворот всепоглощающих страстей... 

 В спектакле длиною чуть более часа удивительным образом пульсируют энергии всего романа, точно передавая характер и самобытный стиль автора.

Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры.

В программе:

Вячеслав Шишков
 Фрагменты романа «Угрюм-река»

Дмитрий Шостакович
 Фортепианный квинтет соль минор, соч. 57 (1940)

Инсценировка и постановка – Анна Айрапетянц

Продолжительность – 1 час 40 минут (без антракта)

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
88
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
752
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
684
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
531
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1894
Весь список