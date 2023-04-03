В регионе стартовали концерты главного студенческого фестиваля «Самарская студенческая весна»

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31 марта в филиале Самарского государственного технического университета в Новокуйбышевске прошёл первый гала-концерт областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна». Всего в этом году в фестивале принимают участие студенты 15 вузов региона.

Открыл Студвесну филиал СамГТУ в Новокуйбышевске, студенты которого впервые принимают участие в конкурсной концертной программе фестиваля. Их выступления в музыкальном, танцевальном, театральном направлениях, а также в оригинальном жанре нашли свое отражение в программе «Волшебник города грёз».

«Студвесна – это, действительно, самый любимый и долгожданный фестиваль для студентов нашего региона. Благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова Студвесна развивается: появляются новые направления и номинации, а количество образовательных организаций и студентов, принимающих участие, растет из года в год. Самарская область имеет большие традиции в студенческом творчестве, именно наш регион является родоначальником Российской студенческой весны, которая уже более 30 лет привлекает студентов по всей стране к творчеству. На таких событиях участники получают уникальный опыт, который помогает им в будущем», – отметила заместитель руководителя департамента по делам молодёжи министерства образования и науки Самарской области Юлия Николаева.

Следующими эстафету принимают студенты Самарского филиала Московского городского педагогического университета. Свои творческие номера они представят уже сегодня, 3 апреля, в КРЦ «Звезда».

Всего в фестивале 7 направлений: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео», «Медиа» и новое – «Арт».

В рамках конкурсных дней вниманию зрителей будут представлены творческие номера, не вошедшие в концертные программы вузов.

«Каждый год Студвесны удивителен и полон новых открытий. В этом году нашим первым открытием стал филиал Самарского Политеха в Новокуйбышевске. Студвесна — это всегда подпитка энергией. Зачастую именно на университетских сценах происходят настоящие прорывы за пределы стандартного творчества. Бывает, что ребята заново придумывают «велосипеды», которые получаются безумно красивыми. Безусловно, от всех участников мы традиционно ждём откровений, ярких номеров и постановок», – поделился член жюри театрального направления и режиссуры Сергей Кривчиков.

По итогам конкурсных концертов и конкурсных дней жюри отберут лучшие номера, которые войдут в гала-концерт фестиваля. Он пройдет во второй половине апреля. Также участники наиболее ярких номеров «Самарской студенческой весны» получат возможность войти в состав Самарской делегации и представить регион в Перми на ХХХI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования.

Познакомиться с полным расписанием всех концертных номеров и узнать первым самые горячие новости можно в официальной группе проекта в социальной сети ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/studvesnasamara.

Напомним, почти год назад Самарская область – историческая родина Российской студенческой весны – принимала юбилейный XXX фестиваль, который стал рекордным по своим масштабам и уникальным по формату проведения. Особую поддержку в проведении фестиваля оказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что позволило провести Студвесну на высочайшем уровне и подарить праздник всем жителям и гостям губернии. Высокий уровень подготовки показала и Самарская делегация, став обладателем Гран-при в самом престижном направлении «Региональная программа», а в общекомандном зачете, в котором принимали участие все регионы РФ, наш регион занял почетное второе место.

В Самарской области студенческая весна существует с 1952 года. Идея реализации проекта «Российская студенческая весна» появилась на территории Самарского региона в 1992 году, а с 1993 года данный проект был поддержан Российским Союзом Молодежи и наделен статусом всероссийского Фестиваля. В 2019 году мероприятия Программы вошли в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Областной фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна» является региональным этапом национального финала Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», учредителем которой выступает общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи и Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».