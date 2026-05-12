В рамках «Ночи музеев 2026» Музей Эльдара Рязанова организует несколько прогулок по улицам Самары.

В 14.00 начнется пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина» (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Фильм «Берегись автомобиля» (1966, 12+) неразрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого. На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре.

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cXxjfL

В 16.00 пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская» (12+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова.

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи – Моисей Яковлевич Шустерман – дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы. Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cXxj9P