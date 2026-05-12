В рамках «Ночи музеев 2026» Музей Эльдара Рязанова организует несколько прогулок по улицам Самары.

Я нашел ошибку
Главные новости:
почти 70% жителей Самарской области готовы подрабатывать вне своей основной специальности
Почти 70% жителей Самарской области готовы подрабатывать вне своей основной специальности
Житель Исаклинского района угрожал убийством матери
Житель Исаклинского района угрожал убийством матери
77% самарцев поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин
77% самарцев поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин
СамГМУ создал Центр управления виртуальным обучением медицинских специалистов
СамГМУ создал Центр управления виртуальным обучением медицинских специалистов
В День Победы в Великой Отечественной войне руководство Сызранского линейного отдела приняло участие в торжественных мероприятиях
В День Победы в Великой Отечественной войне руководство Сызранского линейного отдела приняло участие в торжественных мероприятиях
Пенсия самозанятых может достичь 50 тыс рублей при взносах 30 лет
Пенсия самозанятых может достичь 50 тыс рублей при взносах 30 лет
В России появится первый частный космодром
В России появится первый частный космодром
В России нашли реки с самыми длинными названиями
В России нашли реки с самыми длинными названиями
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
-0.32
EUR 88.55
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В рамках «Ночи музеев 2026» Музей Эльдара Рязанова организует несколько прогулок по улицам Самары.

171
В рамках «Ночи музеев 2026» Музей Эльдара Рязанова организует несколько прогулок по улицам Самары.

В 14.00 начнется пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина» (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Фильм «Берегись автомобиля» (1966, 12+) неразрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого. На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре.
Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cXxjfL

В 16.00 пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская» (12+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова.
Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи – Моисей Яковлевич Шустерман – дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы. Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.
Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cXxj9P

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
10 мая 2026  16:01
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
1166
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
10 мая 2026  15:33
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
1547
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
1616
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
1395
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
9 мая 2026  12:41
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
1110
Весь список