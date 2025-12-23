В понедельник, 5 января, в Самаре пройдет иммерсивная экскурсия «С Наступившим!»

В понедельник, 5 января, в 18.30 пройдет иммерсивная экскурсия «С Наступившим!» (6+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.

Посетители прогуляются по Самарской площади, а затем пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере «Заварки» гости узнают о дореволюционных традициях празднования Рождества и Нового года в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве. Речь пойдет об образах и эмоциях жителей и гостей нашего города на рубеже XIX–XX веков, а также о слухах, которые наполняли Самару более 100 лет назад.

Вход на мероприятие – 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cSCVb5