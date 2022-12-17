В областной научной библиотеке состоится бал-карнавал с «Рождественские забавы» с соблюдением традиций светских гостиных XIX-ХХ вв.
25 декабря2022 года в 16:00 в отделе искусств Самарской областной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится бал-карнавал «Рождественские забавы».
Партнером в организации настоящего бала, напоминающего о знаковой культуре рубежа XIX- XX веков, стал Клуб историко-бытового танца «Свита», руководитель Елена Владимировна Садофьева.
На протяжении XIX — начала XX века балы были не просто развлечением, но и местом для неформального общения, местом, где молодой офицер низшего чина, умеющий танцевать и развлекать дам, мог почувствовать себя выше стареющего генерала, а дамы и кавалеры — разговаривать друг с другом, не боясь пересудов в обществе.
Областная научная библиотека традиционно проводит грандиозные балы, стилизованные под различные эпохи, книжно-иллюстративных выставки, встречи с деятелями хореографического искусства, а также лекции о бальном этикете и особенностях костюма.
Рождественский бал-карнавал 2022 года в областной научной библиотеке обещает быть зрелищным, наполненным живой музыкой, вокальным исполнением романсов, рождественских песнопений и, конечно, в этот вечер будет много викторин и игр-забав.
В программе бала-карнавала «Рождественские забавы»:
Музыка:
- инструментальный ансамбль «Квинта» Детская школа искусств им. Дунаевского, руководитель ансамбля преподаватель высшей категории, обладатель памятного знака «За служение людям», лауреат международных конкурсов Людмила Алексеевна Левицкая; концертмейстер: обладатель памятного знака «За служение людям», лауреат международных конкурсов Владимир Сергеевич Писарев
Участники:
- преподаатель аккордеона Татьяна Белова
- преподаватель (виолончель) Тамара Киреева
- преподаватель (саксофон, кларнет) Егор Нунгейзер
- преподаватель (рояль) Татьяна Демакова
Учащиеся:
- Катя Гулина (скрипка)
- Софья Шарапова (скрипка)
- Надежда Варламова (скрипка)
Вокальное исполнение рождественских произведений:
Наталья Гражданкина, поэтесса, композитор, певица, лауреат международных литературных и вокальных конкурсов;
Вокальное исполнение романсов:
Наталья Ростова, певица, поэтесса, мелодекламатор.
Дресс-код: наличие элементов бальных нарядов XIX века (декольте и перчатки, шлейф, головные уборы, маски и т.д.) приветствуются.
Стать участником Рождественского бала могут все, кто любит и хочет танцевать.
Кроме того, по желанию гости бала-карнавала посетят мастер-класс «Зимние украшения» (ведущий преподаватель ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. В.В. Бартенева» Наталья Леонидовна Курбатова). Атмосферное занятие будет проходить тоже в отделе искусств, начиная с 16.00, сообщает пресс-служба СОУНБ.
Фото: пресс-служба СОУНБ