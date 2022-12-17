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В областной научной библиотеке состоится бал-карнавал с «Рождественские забавы» с соблюдением традиций светских гостиных XIX-ХХ вв.

25 декабря2022 года в 16:00 в отделе искусств Самарской областной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится бал-карнавал «Рождественские забавы».

Партнером в организации настоящего бала, напоминающего о знаковой культуре рубежа XIX- XX веков, стал Клуб историко-бытового танца «Свита», руководитель Елена Владимировна Садофьева.

На протяжении XIX — начала XX века балы были не просто развлечением, но и местом для неформального общения, местом, где молодой офицер низшего чина, умеющий танцевать и развлекать дам, мог почувствовать себя выше стареющего генерала, а дамы и кавалеры — разговаривать друг с другом, не боясь пересудов в обществе.

Областная научная библиотека традиционно проводит грандиозные балы, стилизованные под различные эпохи, книжно-иллюстративных выставки, встречи с деятелями хореографического искусства, а также лекции о бальном этикете и особенностях костюма.

Рождественский бал-карнавал 2022 года в областной научной библиотеке обещает быть зрелищным, наполненным живой музыкой, вокальным исполнением романсов, рождественских песнопений и, конечно, в этот вечер будет много викторин и игр-забав.

В программе бала-карнавала «Рождественские забавы»:

Музыка:

- инструментальный ансамбль «Квинта» Детская школа искусств им. Дунаевского, руководитель ансамбля преподаватель высшей категории, обладатель памятного знака «За служение людям», лауреат международных конкурсов Людмила Алексеевна Левицкая; концертмейстер: обладатель памятного знака «За служение людям», лауреат международных конкурсов Владимир Сергеевич Писарев

Участники:

- преподаатель аккордеона Татьяна Белова

- преподаватель (виолончель) Тамара Киреева

- преподаватель (саксофон, кларнет) Егор Нунгейзер

- преподаватель (рояль) Татьяна Демакова

Учащиеся:

- Катя Гулина (скрипка)

- Софья Шарапова (скрипка)

- Надежда Варламова (скрипка)

Вокальное исполнение рождественских произведений:

Наталья Гражданкина, поэтесса, композитор, певица, лауреат международных литературных и вокальных конкурсов;

Вокальное исполнение романсов:

Наталья Ростова, певица, поэтесса, мелодекламатор.

Дресс-код: наличие элементов бальных нарядов XIX века (декольте и перчатки, шлейф, головные уборы, маски и т.д.) приветствуются.

Стать участником Рождественского бала могут все, кто любит и хочет танцевать.

Кроме того, по желанию гости бала-карнавала посетят мастер-класс «Зимние украшения» (ведущий преподаватель ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. В.В. Бартенева» Наталья Леонидовна Курбатова). Атмосферное занятие будет проходить тоже в отделе искусств, начиная с 16.00, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ