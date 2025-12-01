В ноябре в Третьяковской галерее в Самаре открылась выставка «Детство. Мечты»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В ноябре в Третьяковской галерее в Самаре открылась выставка «Детство. Мечты»

193
Все залы выставки станут пространством для игры и знакомства с музейными экспонатами. По ходу экскурсии школьникам предстоит решать ребусы и загадки, размышлять и фантазировать.

В ноябре в Третьяковской галерее в Самаре открылась выставка «Детство. Мечты», ориентированная на семейную аудиторию, интересная как для взрослых, так и для детей. Проект воссоздает пространство детской мечты, где в центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: фантазии, желания и мысли о будущем.  6+

На выставке посетители могут увидеть такие шедевры, как «Опять двойка» Федора Решетникова, «Будущие летчики» Александра Дейнеки», «1918 год в Петрограде» Кузьмы Петрова-Водкина, «Лето» Татьяны Яблонской, «Картина для детей» Петра Кончаловского и многие другие.
Помимо адаптированных для ребят разного возраста обзорных экскурсий по выставкам «Детство. Мечты» и «Музей Фабрики-кухни», для проекта была разработана специальная программа для школьных групп: уроки в музее, экскурсия-игра и мастер-классы.
Экскурсия-игра по выставке «Детство. Мечты».

Все залы выставки станут пространством для игры и знакомства с музейными экспонатами. По ходу экскурсии школьникам предстоит решать ребусы и загадки, размышлять и фантазировать. Семья, школа и прогулки во дворе, магазин игрушек и ожидание чуда — главные темы, которые дети вместе с экскурсоводом будут исследовать вместе.

Урок МХК «Будь в форме». Введение в искусство: от наскальной живописи к современным портретам. Как рисуют портреты? Какие они бывают? Чем они схожи и чем отличаются? Участники урока познакомятся с главными мастерами этого жанра и их произведениями искусства, попробуют разглядеть в портретах характер людей, разгадать, кем они были.

Урок истории «История через искусство». Живопись, графика, скульптура – это не только произведения искусства, но и источник информации о людях, их образе жизни, интересах, общественных и политических событиях, которые происходили в мире. На уроке дети узнают, как находить в картинах признаки времени, научатся описывать увиденное и соотносить это с разными историческими эпохами. Ребята узнают, как выдумки художников и творцов влияют на исторические факты, искажают или напротив подтверждают их.

Урок литературы «Как читать картины и книги». Как часто дети, читая книгу, пропускают описания героев, торопясь узнать, что будет дальше? На уроке их научат замедляться и видеть, как мастер слова и художник решают одну задачу — создают живой, объемный образ человека. Они поймут, как соединяются два мира: литературный и живописный. Далее ребята смогут применить свои новые знания и умения, рассматривая произведения искусства, представленные на выставке «Детство. Мечты».

Занятие для школьников «Кулинарный цех». На экскурсии по «Музею Фабрики-кухни» дети узнают о машинах, процессах, еде, и главное — о людях, которые здесь работали. В художественной мастерской школьники смогут создать кулинарное панно, которое украсит класс или станет милой деталью в их комнате.
Творческий мастер-класс «Арт-блокнот». Дети познакомятся с творчеством художника-иллюстратора Ивана Билибина, освоят технику графической иллюстрации и изучат понятие орнамента. Затем создадут авторскую обложку в стилистике художника и сошьют небольшой блокнот при помощи брошюровщика.

Мастер-класс по живописи «Море волнуется раз». Занятие по мотивам творчества художника Ивана Айвазовского. Каждый участник почувствует себя художником-маринистом и нарисует картину с морским сюжетом, используя классические приемы и живописные техники

Художественный мастер-класс «Желтый-красный-голубой». Дети познакомятся с творчеством художника Василия Кандинского и принципами абстрактной беспредметной композиции. Поочередно вынимая задания из лототрона, участники разрисуют настоящий холст. В итоге получится картина с музейной этикеткой, над которой поработает каждый ученик.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

