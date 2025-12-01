В ноябре в Третьяковской галерее в Самаре открылась выставка «Детство. Мечты», ориентированная на семейную аудиторию, интересная как для взрослых, так и для детей. Проект воссоздает пространство детской мечты, где в центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: фантазии, желания и мысли о будущем. 6+



На выставке посетители могут увидеть такие шедевры, как «Опять двойка» Федора Решетникова, «Будущие летчики» Александра Дейнеки», «1918 год в Петрограде» Кузьмы Петрова-Водкина, «Лето» Татьяны Яблонской, «Картина для детей» Петра Кончаловского и многие другие.

Помимо адаптированных для ребят разного возраста обзорных экскурсий по выставкам «Детство. Мечты» и «Музей Фабрики-кухни», для проекта была разработана специальная программа для школьных групп: уроки в музее, экскурсия-игра и мастер-классы.

Экскурсия-игра по выставке «Детство. Мечты».



Все залы выставки станут пространством для игры и знакомства с музейными экспонатами. По ходу экскурсии школьникам предстоит решать ребусы и загадки, размышлять и фантазировать. Семья, школа и прогулки во дворе, магазин игрушек и ожидание чуда — главные темы, которые дети вместе с экскурсоводом будут исследовать вместе.



Урок МХК «Будь в форме». Введение в искусство: от наскальной живописи к современным портретам. Как рисуют портреты? Какие они бывают? Чем они схожи и чем отличаются? Участники урока познакомятся с главными мастерами этого жанра и их произведениями искусства, попробуют разглядеть в портретах характер людей, разгадать, кем они были.



Урок истории «История через искусство». Живопись, графика, скульптура – это не только произведения искусства, но и источник информации о людях, их образе жизни, интересах, общественных и политических событиях, которые происходили в мире. На уроке дети узнают, как находить в картинах признаки времени, научатся описывать увиденное и соотносить это с разными историческими эпохами. Ребята узнают, как выдумки художников и творцов влияют на исторические факты, искажают или напротив подтверждают их.



Урок литературы «Как читать картины и книги». Как часто дети, читая книгу, пропускают описания героев, торопясь узнать, что будет дальше? На уроке их научат замедляться и видеть, как мастер слова и художник решают одну задачу — создают живой, объемный образ человека. Они поймут, как соединяются два мира: литературный и живописный. Далее ребята смогут применить свои новые знания и умения, рассматривая произведения искусства, представленные на выставке «Детство. Мечты».



Занятие для школьников «Кулинарный цех». На экскурсии по «Музею Фабрики-кухни» дети узнают о машинах, процессах, еде, и главное — о людях, которые здесь работали. В художественной мастерской школьники смогут создать кулинарное панно, которое украсит класс или станет милой деталью в их комнате.

Творческий мастер-класс «Арт-блокнот». Дети познакомятся с творчеством художника-иллюстратора Ивана Билибина, освоят технику графической иллюстрации и изучат понятие орнамента. Затем создадут авторскую обложку в стилистике художника и сошьют небольшой блокнот при помощи брошюровщика.



Мастер-класс по живописи «Море волнуется раз». Занятие по мотивам творчества художника Ивана Айвазовского. Каждый участник почувствует себя художником-маринистом и нарисует картину с морским сюжетом, используя классические приемы и живописные техники



Художественный мастер-класс «Желтый-красный-голубой». Дети познакомятся с творчеством художника Василия Кандинского и принципами абстрактной беспредметной композиции. Поочередно вынимая задания из лототрона, участники разрисуют настоящий холст. В итоге получится картина с музейной этикеткой, над которой поработает каждый ученик.

Фото: минкульт СО